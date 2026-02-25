Zerstörte Wahlplakate AfD will Unrecht mit Unrecht vergelten
Miguel Klauß ruft dazu auf, Plakate mit Kameras zu überwachen. Das ist in den meisten Fällen gar nicht erlaubt – aber es gibt Ausnahmen.
Das Zerstören von Wahlplakaten ist nicht nur eine Unsitte, es ist eine Straftat. Wer sie zerreißt, überklebt oder bemalt, der begeht eine Sachbeschädigung. Ob kreatives Übermalen oder blanke Zerstörungswut im Vordergrund stehen, das ist dabei ebenso egal wie die Partei, die es trifft. Wobei die Werbung der AfD am häufigsten beschädigt werden dürfte. Die als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte Partei polarisiert wie keine Zweite.