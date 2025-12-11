Zugeparkte Straßen in Stuttgart „Man kann kaum mehr fahren“ – Stadt geht gegen illegal geparkte Anhänger vor
Massenhaft in Wohngebieten parkende Wohnmobile sorgen für viel Ärger. In den Fokus rücken jetzt auch dauerhaft abgestellte Kfz-Anhänger.
Dass der Bezirksbeirat Vaihingen etwas gegen in Wohngebieten parkende Camper und Wohnwagen unternehmen will, hat für viel Aufsehen in der Stadt gesorgt. Die Reaktionen auf die Berichterstattung unserer Zeitung in den sozialen Medien bestätigten auch, dass das Problem fast überall in Stuttgart existiert.