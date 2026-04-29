Die Zukunft des VW-Standorts Osnabrück könnte in der Rüstungsindustrie liegen. Ab 2027 sollen dort keine VW-Modelle mehr produziert werden, Gespräche mit Firmen laufen.
29.04.2026 - 11:49 Uhr
Die Zukunft des Volkswagen-Standorts Osnabrück könnte in der Verteidigungsindustrie liegen. "Wir werden in Osnabrück ab 2027 keine Produkte des Volkswagenkonzerns mehr produzieren und sind deshalb in intensiven Gesprächen mit Unternehmen der Verteidigungsbranche", sagte Konzernchef Oliver Blume der "Bild" vom Mittwoch. Er sei "sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr dazu eine Entscheidung treffen werden", fügte er hinzu.