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  4. Erleuchtung auf den Trümmern der Geschichte

Zum Tod von Alexander Kluge Erleuchtung auf den Trümmern der Geschichte

Zum Tod von Alexander Kluge: Erleuchtung auf den Trümmern der Geschichte
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Der Schriftsteller und Regisseur Alexander Kluge (1932–2026) Foto: epd

In seinem Werk hat der Autor und Regisseur Alexander Kluge ein Chaos von Anekdoten, Nachrichten, Gedankensplittern und Beobachtungen zur großen Kunde vom Zustand der Welt gebändigt.

Kultur: Stefan Kister (kir)

Zum Beispiel eine Szenenfolge wie diese: „Sechzehn Quadratmeter zertrümmertes Gelände in Gaza-Ost, der vom Meer abgewendeten Fläche der Stadt. Auf diesen Metern lebten früher Menschen. Die Materie der Häuser ist zu einem feinen Sand zerrissen. Das sind nicht Backsteine, die in verbrannten Ruinen liegen wie in Deutschland im Frühsommer 1945.“ Im nächsten Absatz werden die Folterpraktiken der Inquisition umrissen: „Die mittelalterlich ausgeübte Macht war der Anfang der ,Tunnelzerstörung‘ als militärische Disziplin.“

 

So beginnt das letzte Buch von Alexander Kluge, dessen Coverbinde ein Totenkopf mit einer Sanduhr ziert: „Sand und Zeit“. Memento mori – und doch auch ein erneuter Versuch, all das, was die Geschichte zerrieben und zerstreut hat, zusammen zu häufen, um Auswege zu finden aus dem, was Kluge in bester Frankfurter Tradition „Verblendungszusammenhang“ nennt. In den Quarzsand als Rohstoff für Beton, Chips und Drohnen mischt sich der zerstörerische Staub moderner Kriege, wo Drohnen in Sekunden Gebäude zu unbrauchbarem Feinsand mahlen.

Alexander Kluge mit einer Filmkamera in seiner Münchner Wohnung Foto: epd

Mancher Chronist pinselt das Bild des Ganzen von einem erhabenen Ort aus: Je weiter der ins Auge gefasste Horizont, desto mehr verschwinden die Details. Zu Füßen liegt die Geschichte in groben Zügen. Umgekehrt verfährt ein Fragmentist wie Alexander Kluge.

Er geht vom Einzelnen aus. Wie ein Mosaikkünstler setzt er Bruchstücke in eine Ordnung, die über den versprengten Zufall hinausweist, auf dem sie gründet. Auch der Fragmentist kennt eine Form des Erhabenen, es ist die des Trümmerbergs. Oder er steigt wie in dem Buch „Kongs große Stunde“ auf die Schultern eines übermenschlichen Gorillas, um von dort zurück in die evolutionäre Frühgeschichte zu spähen oder vorwärts bis ans Ende der Zeiten.

Zirkusdirektor des Zufalls

Vielleicht hätte aus dem Arztsohn und Juristen Alexander Kluge auch ein Landrat in der hessischen Provinz werden können, mit CDU-Hintergrund, dessen gut dotierte Planstelle ihm genug Zeit gelassen hätte, als Heimatschriftsteller den Lokalverlag mit Geschichten zu beliefern. Dieses Gedankenspiel findet sich irgendwo im Erzähllabyrinth seiner vor einigen Jahren erschienenen „Kommentar“-Bände, die eindrucksvoll dokumentieren, welchen Weg der 1932 in Halberstadt Geborene stattdessen eingeschlagen hat: den eines Autors mit Frankfurter-Schule-Hintergrund, eines Gefühlskraftwerkers und Filmemachers, der ein Chaos von Anekdoten, Gedanken, Gesprächsfetzen, Beobachtungen, Nachrichten und Erfindungen zu einer Zusammenhangskunde über den Zustand der Welt bändigt.

Wie ein „Zirkusdirektor des Zufalls“ – mit diesem Titel belegte der Philosoph Walter Benjamin ein ihm bekanntes Mitglied des Bauhauses: Vollendet sei dessen Kunst dann, wenn die Zufälle sich noch ganz in ihrem wilden oder halbwilden Zustand befänden und doch dem Gesetz der Form, das unter der Zirkuskuppel gilt, einfügen. Stellt man diesen Zirkusdirektor des Zufalls nun in die Nachfolge jener mittelalterlichen Kommentatoren, die antiken Überlieferungen neues Leben einhauchten, dann hat man beisammen, was das sich weit verästelnde Werk des bis zuletzt aktiven Chaos-Dompteurs Kluge bestimmt.

Warnung vor dem amerikanischen Horrorclown

Alexander Kluge las bei der Gruppe 47, war Mitinitiator des Oberhausener Manifests, das den Neuen Deutschen Film begründete. 1966 erhielt er als erster Deutscher der Nachkriegszeit den Silbernen Löwen in Venedig für seinen Film „Abschied von gestern“. Und wer sich von den späten 80er-Jahren an von der pandemischen Verblödung des Privat-TV überzeugen wollte, konnte darin überraschenderweise auf Kluges sogenannte Kulturfenster stoßen, durch die wie ein Sturm aus einer anderen Welt avantgardistische Montagen aus Opernsequenzen, Gesprächen und Kulturgut aller Art die Niederungen der Unterhaltung aufwirbelten.

Durch die Kommentarkanäle, die Kluge gräbt, strömen Geräusche und Gerüche. Sie führen durch die Tiefe der Zeit und des eigenen Lebens, durch das letzte Werk des jüngst verstorbenen Jürgen Habermas – „Auch eine Geschichte der Philosophie“ – und durch eine Zeit, die von einem amerikanischen Horrorclown beherrscht wird. Über die ersten vier Jahre Trump schrieb Kluge: „Wir sitzen vor dem Geschehen wie Kinder, die einem Kasperletheater zusehen.“ Doch selbst, wenn es noch einmal gut ausgegangen ist, könne es ein nächstes Mal geben, das nicht gut ausgeht. Diese Zeit hat gerade begonnen, häuft neue Sandhügel der Zerstörung auf.

Das initiale Ereignis hinter Kluges partikularer Ästhetik ist das Bombardement seiner Heimatstadt am 8. April 1945, das er es als 13-Jähriger miterlebte. In seinem vielleicht persönlichsten Buch „Der Luftangriff auf Halberstadt“ schreibt er über die traumatische Ohnmacht des Einzelnen im Keller gegenüber der „fliegenden Industrie“ der Bomberflotten. Kluge sah in Kriegen unbeherrschbare Dämonen. 2022 unterzeichnete er einen offenen Brief gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Er warnte vor einer unkontrollierbaren Eskalation und forderte Vermittlung.

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Wer hinabsteigt ins unterirdische Verbindungssystem dieses bekanntesten unter den unbekannten Autoren, wie sein Altmeister-Kollege Hans Magnus Enzensberger einmal über ihn bemerkt hat, der tastet sich voran, stolpert über Rätselhaftes, stößt sich an Unverständlichem. Manches treibt auch stumpf im Schutt der Zeiten. Und doch bleibt es ein unwiderstehliches intellektuelles Abenteuer, die Tunnel, Gänge und Kavernen zu erkunden.

Prinzip Boulevard nannte Kluge selbst sein Verfahren: Wie King Kong steht er mit den Füßen auf dem Boden der Moderne, mit dem Kopf ragt er in den Himmel der Ideen und verteidigt wütend, was er liebt. Nur ein solches Wesen besitzt die ungeheure Kraft, die widerstrebenden Elemente der Geschichte zu einer Einheit zusammen zu zwingen. Jetzt müssen das andere tun. Am Mittwoch ist Alexander Kluge mit 94 Jahren in München gestorben. Und wie schon beim Tod von Jürgen Habermas bleibt ungeachtet des hohen Alters ein Gefühl der Beklemmung zurück, so als kapitulierten die letzten intellektuellen Ordnungsinstanzen der alten Bundesrepublik vor dem aufdämmernden Chaos einer orientierungslos dahinrasenden Wirklichkeit.

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