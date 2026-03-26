Zum Tod von Alexander Kluge: Erleuchtung auf den Trümmern der Geschichte

Zum Beispiel eine Szenenfolge wie diese: „Sechzehn Quadratmeter zertrümmertes Gelände in Gaza-Ost, der vom Meer abgewendeten Fläche der Stadt. Auf diesen Metern lebten früher Menschen. Die Materie der Häuser ist zu einem feinen Sand zerrissen. Das sind nicht Backsteine, die in verbrannten Ruinen liegen wie in Deutschland im Frühsommer 1945.“ Im nächsten Absatz werden die Folterpraktiken der Inquisition umrissen: „Die mittelalterlich ausgeübte Macht war der Anfang der ,Tunnelzerstörung‘ als militärische Disziplin.“