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Zusatzpersonal für Ministerien Stellenplus ist das falsche Signal zum Start

Zusatzpersonal für Ministerien: Stellenplus ist das falsche Signal zum Start
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„Verantwortung fürs Land“ : Koalitionspartner Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Grüne) Foto: Bernd Weißbrod, dpa

Grün-Schwarz will den Staat modernisieren. Dazu passt es schlecht, erst mal Personal aufzubauen, meint unser Kommentator.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Glaubwürdigkeit, predigte vor vielen Jahren der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel, entstehe durch die Übereinstimmung von Wort und Tat. Wenn die Menschen sähen, dass Versprechen tatsächlich eingelöst würden, fassten sie Vertrauen. Für seine Nachnachfolger an der Spitze des Landes, Cem Özdemir und Manuel Hagel, gilt das nicht minder. Doch das neue grün-schwarze Führungsduo zeigt gerade, wie man es nicht macht.

 

Eine Modernisierung des Staates, weniger Bürokratie und mehr Effizienz haben sich die Koalitionspartner auf die Fahnen geschrieben – alles dringend nötig. Den Ministerialapparat wollen sie in den nächsten fünf Jahren um mindestens fünf Prozent reduzieren. Das klingt nicht nach viel, ist aber durchaus ehrgeizig, wenn man auf die vergangenen anderthalb Jahrzehnte zurückblickt: In der Regierungszeit von Winfried Kretschmann wuchs der Personalkörper stetig, von 3000 auf mehr als 4000. Es erfordert also einige Anstrengung, diesen Trend zu stoppen oder gar umzukehren.

Eine gängige Unsitte in Bund und Ländern

Da wäre ein Signal wichtig, dass man es ernst meint mit dem Abbau von mindestens 200 Stellen. Doch was tut Grün-Schwarz als erstes? Die Regierungspartner genehmigen sich wechselseitig bis zu 30 neue Stellen für ihre Ministerien, zusammen also bis zu 60. Das sei beim Neustart üblich und zudem maßvoll, rechtfertigen sie sich. Tatsächlich ist es in Bund und Ländern seit langem eine gängige Unsitte, sich nach einer Wahl zusätzliches Personal zu gönnen. Neue Akteure brauchen in ihrem Umfeld neue Leute, mit denen sie vertrauensvoll zusammenarbeiten können - das mag sein, zumal wenn sich das Parteibuch ändert. Doch allzu oft werden die Zusatzjobs obendrauf gesattelt, anstatt an anderer Stelle abzubauen. So blähen sich Apparate immer mehr auf.

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Im Südwesten ist das besonders schwer zu begründen, weil sich so viel nicht ändert: Grün-Schwarz regiert nach zehn gemeinsamen Jahren weiter, nur die Spitzenleute sind andere. Warum sollte CDU-Chef Hagel als Innenminister nicht mit den Strukturen klarkommen, die ihm sein Vorgänger Thomas Strobl hinterlassen hat? Als knapper zweiter Sieger will er mit dem Ausbau seines Hauses offenbar jenes politische Gewicht gewinnen, das viele Wähler bei ihm vermisst haben. Özdemir und seine Grünen spielen das Spiel mit, um den immer noch schwer gekränkten Partner bei der Stange zu halten - und bedienen sich ebenfalls bei den Neustellen. Beim Einsparziel bleibe es natürlich, versichern beide. Doch in fünf Jahren finden sich bestimmt Erklärungen, wenn es doch nicht geklappt haben sollte.

Bei sich selbst sparen Politiker weniger

In guten Zeiten mag die Großzügigkeit in eigener Sache keine nennenswerte Aufregung entfachen. Die Zeiten sind aber nicht mehr gut: Überall fehlt es an Geld, harte Verteilungskämpfe stehen an, und das Vertrauen ins demokratische System erodiert. Da wird zu Recht kritischer hingeschaut, inwieweit „die Politiker“ nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst sparen. Mehrere Gelegenheiten, mit gutem Beispiel voranzugehen, hat die grün-schwarze Regierung schon verstreichen lassen. Die Zahl der Ministerien etwa blieb unverändert, obwohl es durchaus Spielräume gegeben hätte – etwa beim Mini-Ressort fürs Wohnen. Auch an die vielen Staatssekretärsposten, die unter Kretschmann entstanden waren – übrigens ebenfalls mit Blick auf die CDU – , ging grün-schwarz nicht beherzt ran. Dabei werden sie weniger zum Regieren benötigt, sondern zur Absicherung von innerparteilicher Macht. Wer seine Leute zu versorgen weiß, stärkt seine eigene Position. Am Ende aber schwächt er die Akzeptanz der Demokratie.

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