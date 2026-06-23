Zusatzpersonal für Ministerien Stellenplus ist das falsche Signal zum Start
Grün-Schwarz will den Staat modernisieren. Dazu passt es schlecht, erst mal Personal aufzubauen, meint unser Kommentator.
Grün-Schwarz will den Staat modernisieren. Dazu passt es schlecht, erst mal Personal aufzubauen, meint unser Kommentator.
Glaubwürdigkeit, predigte vor vielen Jahren der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel, entstehe durch die Übereinstimmung von Wort und Tat. Wenn die Menschen sähen, dass Versprechen tatsächlich eingelöst würden, fassten sie Vertrauen. Für seine Nachnachfolger an der Spitze des Landes, Cem Özdemir und Manuel Hagel, gilt das nicht minder. Doch das neue grün-schwarze Führungsduo zeigt gerade, wie man es nicht macht.