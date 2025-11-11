Ab Dezember gibt es zwischen Fellbach und Bad Cannstatt massive Einschränkungen bei S-Bahn und Regionalzügen. Die Dammstraße in Waiblingen wird zur Drehscheibe für den Ersatzverkehr.

Nun steht das Konzept für die Ersatzbusse: Ab 1. Dezember wird die Dammstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wieder zum großen Drehkreuz für den Ersatzverkehr. Dieses Mal sind die Busse farblich gekennzeichnet, Pendler sollen dadurch schneller erkennen, in welchen Bus sie einsteigen müssen. Drei Wochen dauern die Bauarbeiten mit der Sperrung der Strecke Bad Cannstatt-Fellbach von Montag, 1. Dezember, 1.30 Uhr, bis zum Sonntag, 21. Dezember, 4 Uhr.

Viele fragen sich, warum die Vollsperrung nicht in den Ferien möglich war. Nun müssen auch viele Schüler in die Busse steigen, die in Stoßzeiten entsprechend voll sein werden. Man könne angesichts der vielen Bauarbeiten zur Instandhaltung und zum Digitalen Knoten nicht alle Maßnahmen in Ferienzeiten legen, macht ein Bahnsprecher deutlich, und nennt eine beeindruckende Zahl: So seien im Jahr 2024 mit dem Schienenersatzverkehr der S-Bahn 1,75 Millionen Kilometer zurückgelegt worden. Das entspreche einer Reise von 43 Mal um den Äquator. Außerdem müsse bei den Arbeiten auch der Fernverkehr berücksichtigt werden.

Weitere Baustellen kommen hinzu – Hinweise am Schorndorfer Bahnhof auf die Bauarbeiten ab 12. November. Foto: Eva Schäfer

Massive Einschränkungen: So fahren die S-Bahnen

Die Züge der S-Bahn-Linie S2 fahren auf den Abschnitten Filderstadt-Stuttgart – Bad Cannstatt und Waiblingen – Schorndorf.

Die Züge der S-Bahn-Linie S3 fahren auf den Abschnitten Stuttgart Flughafen/Messe – Stuttgart-Bad Cannstatt und Fellbach – Backnang.

Die S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 fahren jeweils im 30-Minuten-Takt. Zwischen Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg fahren zusätzliche Züge der S1, die in diesem Abschnitt das Angebot zum üblichen 15-Minuten-Takt ergänzen.

Zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen fahren Busse auf zwei Linien als Ersatz. Die Busse der Linie S2E halten an den Stationen Nürnberger Straße, Sommerrain und Fellbach. Auf der Linie S2X fahren Direktbusse ohne Zwischenhalt.

Wegen der Umleitungen von Regionalverkehrszügen über die kleine Murrbahn fallen die Züge der S-Bahn-Linie S4 zwischen Marbach (Neckar) und Backnang aus. Als Ersatz fahren zwischen den beiden Bahnhöfen Busse der Linie S4E. Die S4E-Busse fahren tagsüber halbstündlich und abends stündlich.

Auch Regionalzüge fallen durch die Vollsperrung aus

Die Busse der Linie S4E halten an folgenden Haltestellen: Backnang, ZOB; Erbstetten, Ortsmitte; Burgstall, Bahnhof; Kirchberg (Murr), Rathaus; Kirchberg (Murr), Marbacher Straße; Erdmannhausen, Schweißbrücke; Marbach, Bahnhof. Im Schülerverkehr montags bis freitags fährt jeweils ein zusätzlicher Bus, der über Erdmannhausen Bahnhofstraße und Rathaus fährt.

Auch der Regionalverkehr ist massiv betroffen: Die Züge der Linie RB 11 Stuttgart-Untertürkheim – Kornwestheim fallen bis einschließlich 12. Dezember aus. Für Fahrgäste bestehen Verbindungen mit den S-Bahnen der Linien S1, S4/S5 – jeweils mit Umstieg im Stuttgarter Hauptbahnhof (tief). Innerhalb von Stuttgart können Fahrgäste auf die Stadtbahnen und Busse der Stuttgarter Straßenbahnen ausweichen.

Die Züge der Linien MEX 90 und RE 90 werden zwischen Stuttgart-Hauptbahnhof und Backnang über die kleine Murrbahn umgeleitet und halten jeweils zusätzlich in Marbach (Neckar).

Auf den Abschnitten der Linien MEX 13 Stuttgart-Hauptbahnhof – Waiblingen, MEX 19 Stuttgart-Hauptbahnhof – Winnenden und RE 1 Stuttgart-Hauptbahnhof – Aalen-Hauptbahnhof fallen die Zugfahrten aus. Zwischen den Haltestellen Stuttgart, Pariser Platz, und Waiblingen, Dammstraße, fahren Direktbusse der Linie XEV ohne Zwischenhalt als Ersatz.

Die Intercity-Züge von Stuttgart nach Nürnberg fallen ebenso aus

Auch beim Fernverkehr fallen Züge aus: Die Intercity-Züge der IC-Linie 61 Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg (– Leipzig) fallen auf dem Abschnitt Stuttgart – Nürnberg (– Leipzig) aus. Man muss zwischen Stuttgart und Nürnberg auf Regionalverkehrszüge ausweichen.

Stress in der Dammstraße beim Ersatzverkehr: Nun sollen die Busse farblich gekennzeichnet werden, um zu erkennen, welche Ziele sie genau ansteuern. Foto: Eva Schäfer

Zur besseren Orientierung sind Ersatzbusse erstmals farblich gekennzeichnet:

Buslinie XEV Direkt-/Expressbusse Stuttgart – Waiblingen (hellblau) . Haltestellen: Stuttgart, Pariser Platz; Waiblingen, Dammstraße (Position 1). Takt: tagsüber vier Fahrten pro Stunde jeweils in beide Richtungen.

. Haltestellen: Stuttgart, Pariser Platz; Waiblingen, Dammstraße (Position 1). Takt: tagsüber vier Fahrten pro Stunde jeweils in beide Richtungen. Buslinie S2X Direkt-/Expressbusse Stuttgart-Bad Cannstatt – Waiblingen (grün) . Haltestellen: Stuttgart-Bad Cannstatt, Bahnhofstraße (Position 2); Waiblingen, Dammstraße (Position 2). Takt: tagsüber alle zehn Minuten.

. Haltestellen: Stuttgart-Bad Cannstatt, Bahnhofstraße (Position 2); Waiblingen, Dammstraße (Position 2). Takt: tagsüber alle zehn Minuten. Buslinie S2E Stuttgart-Bad Cannstatt – Waiblingen (rot). Haltestellen: Stuttgart-Bad Cannstatt, Bahnhofstraße (Position 3); Stuttgart, Nürnberger Straße (Haltestelle in der Remstalstraße); Stuttgart-Sommerrain; Fellbach (Richtung Bad Cannstatt: ZOB, Bussteig 2; Richtung Waiblingen: Schaflandstraße; Waiblingen, Dammstraße (Position 3). Takt: tagsüber alle zehn Minuten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der S-Bahn Stuttgart.