Ab Dezember gibt es zwischen Fellbach und Bad Cannstatt massive Einschränkungen bei S-Bahn und Regionalzügen. Die Dammstraße in Waiblingen wird zur Drehscheibe für den Ersatzverkehr.
11.11.2025 - 11:15 Uhr
Nun steht das Konzept für die Ersatzbusse: Ab 1. Dezember wird die Dammstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wieder zum großen Drehkreuz für den Ersatzverkehr. Dieses Mal sind die Busse farblich gekennzeichnet, Pendler sollen dadurch schneller erkennen, in welchen Bus sie einsteigen müssen. Drei Wochen dauern die Bauarbeiten mit der Sperrung der Strecke Bad Cannstatt-Fellbach von Montag, 1. Dezember, 1.30 Uhr, bis zum Sonntag, 21. Dezember, 4 Uhr.