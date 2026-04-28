Baden-Württemberg feiert am Mittwoch im Neuen Schloss in Stuttgart den Abschied von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Was genau geplant ist.
28.04.2026 - 07:25 Uhr
Nun ist es so weit: Nach 15 Jahren oder knapp 5.500 Tagen ist die Amtszeit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fast zu Ende. Am Mittwoch wird der 77-jährige Landesvater, der mit diesem Titel nie viel anfangen konnte, im Neuen Schloss in Stuttgart feierlich verabschiedet. Dafür wird einiges aufgefahren. Der Fahrplan: