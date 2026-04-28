Baden-Württemberg feiert am Mittwoch im Neuen Schloss in Stuttgart den Abschied von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Was genau geplant ist.

Nun ist es so weit: Nach 15 Jahren oder knapp 5.500 Tagen ist die Amtszeit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fast zu Ende. Am Mittwoch wird der 77-jährige Landesvater, der mit diesem Titel nie viel anfangen konnte, im Neuen Schloss in Stuttgart feierlich verabschiedet. Dafür wird einiges aufgefahren. Der Fahrplan:

Das Programm teilt sich in mehrere Parts auf. Zunächst findet ein Festakt im Weißen Saal des Schlosses statt. Der beginnt mit dem weltberühmten Ballett „Schwanensee“, nach Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski und getanzt vom Stuttgarter Ballett. Dann folgt eine Begrüßung durch Vizeregierungschef und Innenminister Thomas Strobl (CDU) - das enge Vertrauensverhältnis von Kretschmann und Strobl hielt die grün-schwarze Koalition über die Jahre zusammen.

Anschließend wollen Altbundespräsident Joachim Gauck und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) Kretschmann mit Wortbeiträgen würdigen. Dazwischen singt ein Tenor der Staatsoper eine Arie aus der Oper „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Kretschmann selbst will dann ein paar Worte zum Abschied sprechen. Es ist sein letzter großer Auftritt.

Winfried Kretschmann wird am Mittwoch im Neuen Schloss gewürdigt. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Viele Weggefährte bei Abschied von Kretschmann erwartet

Dann findet ein Empfang statt. Erwartet werden viele Weggefährten aus mehreren Jahrzehnten politischer Arbeit. Abschließend versammeln sich die Gäste auf dem Ehrenhof des Neuen Schlosses, um einer Serenade des Heeresmusikkorps Ulm zu lauschen. Ein Heeresmusikkorps ist ein professionelles Blasorchester der Bundeswehr. Es besteht aus ausgebildeten Musikerinnen und Musikern in Uniform, die zugleich Soldaten sind. Sie spielen bei militärischen Anlässen, aber auch bei öffentlichen Veranstaltungen.

Bei solchen Anlässen dürfen sich die Politiker Lieder wünschen. Beim Großen Zapfenstreich in Berlin etwa ließ Altkanzlerin Angela Merkel zum Abschied Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“ spielen, Olaf Scholz wählte unter anderem den Song „Respect“ von Aretha Franklin. Auch Kretschmann darf sich zum Abschied von den Ulmer Musikern Songs wünschen.

Ruhestand: Ausschlafen, Enkel, Gartenarbeit

Kretschmann ist seit 2011 Regierungschef in Baden-Württemberg. Der Mann mit dem ikonischen Bürstenhaarschnitt ist der erste (und bislang noch einzige) Grünen-Politiker, der dieses Amt in einem deutschen Bundesland übernommen hat. Der Konflikt um Stuttgart 21, die Atomkatastrophe in Fukushima und das umstrittene Image von Vorgänger Stefan Mappus (CDU) hatten ihn damals an die Macht geführt.

In seiner ersten Amtszeit regierte Kretschmann in einer grün-roten Koalition mit der SPD, ab 2016 dann mit der CDU. Der Mann mit der trocken-humorigen Art verstand es stets, auch konservative Wählerschichten zu überzeugen - dafür hatte er umso häufiger Ärger mit der eigenen Partei.

Kretschmanns letzter richtiger Arbeitstag ist der 12. Mai - am 13. Mai soll der Landtag Cem Özdemir (Grüne) zu seinem Nachfolger gewählt werden. Und dann? Dann wolle er erst einmal ausschlafen, verriet der 77-Jährige der Presse. Nach Aussagen aus der Vergangenheit will er sich im Ruhestand den Enkeln, dem Handwerken und dem heimischen Garten widmen.