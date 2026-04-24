Ärger im Zug Nach Streit mit VfB-Fans: Akbulut droht Anklage
Der Bundestag lässt jetzt auch ein Strafverfahren gegen die Linken-Politikerin Gökay Akbulut zu. Derweil ist das Verfahren gegen einen VfB-Fan bereits abgeschlossen.
Der Bundestag lässt jetzt auch ein Strafverfahren gegen die Linken-Politikerin Gökay Akbulut zu. Derweil ist das Verfahren gegen einen VfB-Fan bereits abgeschlossen.
Wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von VfB-Fans im Zug zwischen Mannheim und Stuttgart droht der Linken-Politikerin Gökay Akbulut nun offenbar eine Anklage. Wie aus einer Mitteilung des Bundestages hervorgeht, genehmigte das Parlament der Stuttgarter Staatsanwaltschaft jetzt die Durchführung eines Strafverfahrens gegen die Mannheimer Bundestagsabgeordnete. Der Immunitätsausschuss hatte dies dem Plenum zuvor empfohlen. Die Entscheidung fiel wie meist in solchen Fällen einstimmig und ohne Aussprache.