Die AfD hat die Wahl noch lange nicht gewonnen. Aber es ist alles denkbar, kommentiert Tobias Peter. Die AfD hat die Wahl noch lange nicht gewonnen. Aber es ist alles denkbar.
04.09.2025 - 18:21 Uhr
Es wäre noch eine Untertreibung, nur von einem schrillen Alarmsignal zu sprechen. Der Ton ist viel lauter. In Sachsen-Anhalt liegt die AfD in einer Umfrage von Infratest dimap für die Landtagswahl im kommenden Jahr bei 39 Prozent – und damit als stärkste Kraft weit vor der CDU, die noch auf 27 Prozent kommt. Über das, was von der SPD übrig ist, lohnt es sich kaum zu sprechen.