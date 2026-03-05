 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Bubsheim: Wo Weltmarktführer auf Zukunftsangst treffen

AfD-Hochburg im Südwesten Bubsheim: Wo Weltmarktführer auf Zukunftsangst treffen

AfD-Hochburg im Südwesten: Bubsheim: Wo Weltmarktführer auf Zukunftsangst treffen
1
Freie Fahrt für Verbrenner – die AfD hofft auf verunsicherte Wähler in Bubsheim. Foto: Eberhard Wein

Trotz florierender Wirtschaft und geringer Arbeitslosigkeit ist die kleine schwäbische Gemeinde Bubsheim zur AfD-Bastion geworden.

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Der Mann steht vor seinem schmucken Neubau – große Garage, großer Garten, die Einfahrt auf ganzer Front geplättelt. Was er von der Landtagswahl am Sonntag erwarte? „Ich hoffe auf die AfD“, sagt der 38-Jährige. „Die CDU war schon dran, die SPD war schon dran, die Grünen sind sowieso eine Katastrophe“, erklärt er mit hörbar russlanddeutschem Einschlag. Alles werde teurer: Gas, Strom, Lebensmittel. „Früher war die Situation besser.“ Bald müsse man auch noch am Wochenende arbeiten, fürchtet er – „wenn es dann noch Arbeit gibt.“

 

In Bubsheim gibt es nach wie vor viel Arbeit: 1400 Einwohner, mehr als 800 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Nur wenigen Häusern sieht man an, dass die Gemeinde einmal ein Dorf war. Der große Traktor, der mehrmals stündlich durch den Ort poltert, transportiert Baumaterial. Gepflegte Einfamilienhäuser aus verschiedenen Jahrzehnten bestimmen das Bild, umrahmt von Industriehallen. Die größte gehört der Anton Häring KG, einem weltweit führenden Hersteller von Präzisionsdrehteilen und Baugruppen für die Automobilindustrie. Es ist einer dieser Hidden Champions, die typisch sind für die Region am Heuberg.

Abgehängt? Selbst der Bus kommt regelmäßig

„Wir haben eigentlich keine großen Probleme“, sagt der Bürgermeister Thomas Leibinger (parteilos). Er sitzt in einem weiß getünchten modernen Rathaus im Punkthausstil mit Arkaden davor. Der Platz um die Pfarrkirche St. Jakobus Major ist großzügig ausgebaut, die Grundschule ist gut in Schuss. „Unser Ort ist sehr ruhig.“ Um so mehr hat auch ihn das Ergebnis bei der vergangenen Bundestagswahl überrascht. Mit 38,6 Prozent landete die AfD im Ort auf Platz eins. Neben der CDU kamen nur noch FDP und Linke über fünf Prozent, Grüne und SPD atomisierten sich. Dabei ist die Gemeinde – die höchstgelegene im Land außerhalb des Schwarzwalds – keineswegs abgehängt, wie manche AfD-Hochburg im Osten. Selbst der Bus kommt mehrfach die Stunde.

Das einzige Grünen-Plakat im Ort befindet sich am Kirchplatz. Foto: Eberhard Wein

Gerade hat sich ein Reporter vom „Spiegel“ in der Region umgesehen. Der Heuberg sei „The Länd“ wie aus dem Bilderbuch, heißt es in dem Nachrichtenmagazin. Wie könne es sein, dass in einem der prosperierendsten Landstriche die AfD einen solchen Zuspruch erfahre? Auch auf Wahlkreisebene war das Wahlergebnis außergewöhnlich: 27,5 Prozent der Erststimmen hat die AfD im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen geholt. Es war der höchste Wert in Westdeutschland. Bei den Zweitstimmen waren es 27,1 Prozent.

Anfänge in der Garage, heute Weltmarktführer

Bei der Landtagswahl am Sonntag ist der Wahlkreis etwas anders zugeschnitten. Statt Rottweil gehört nun das badische Donaueschingen dazu. Die Struktur sei aber ähnlich, räumt der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf ein. Die Region sei wirtschaftlich stark, viele Unternehmen hätten sich aus kleinsten Anfängen in Garagen zu Weltmarktführern entwickelt. Diese Aufstiegserfahrung aus Not und Armut habe geprägt. Womöglich sei deshalb die Abstiegsangst hier besonders groß, überlegt Wolf.

Guido Wolf sieht die AfD als Hauptkonkurrenz im Wahlkreis. Doch der Gegner ist ein Phantom. Foto: Leif Piechowski

Lange war er Landrat in Tuttlingen. Auch Ministerpräsident wollte er schon werden. Vor fünf Jahren konnte er den Wahlkreis nur knapp gegen Winfried Kretschmanns Grüne behaupten. Jetzt sieht Wolf in der AfD die Hauptkonkurrenz. Wobei: Schon der amtierende AfD-Abgeordnete sei ein Phantom gewesen, sagt Wolf. Diesmal geht die AfD mit Kay Rittweg ins Rennen, einem Getreuen von Landeschef Emil Sänze. Auch Rittweg wohnt nicht im Wahlkreis. Auf Anfragen dieser Redaktion antwortet er nicht.

„Früher wählten hier 90 Prozent CDU“

In Bubsheim ist vom Wahlkampf wenig zu spüren. Am Kirchplatz hängt ein Plakat des Grünen Cem Özdemir, am Ortseingang eines von Guido Wolf. Die AfD hat einen Slogan an einer Bushaltestelle drapiert: „Freie Fahrt für Verbrenner“, steht darauf – wegen der Automobilzulieferer. Viel häufiger sind die Plakate, auf denen die Firma Häring für ihren aktuellen Ausbildungstag wirbt.

Weltmarktführer auf 900 Meter: Rund um das Werk von Anton Häring reihen sich die Einfamilienhäuser. Foto: Anton Häring KG

Auf dem großen Firmengelände ist gerade Mittagspause. Er sei in Bubsheim aufgewachsen, seit 41 Jahren bei Häring, sagt ein Mann. „In meiner Jugend haben hier 90 Prozent CDU gewählt.“ Der Ort ist gutkatholisch. Dann seien die Spätaussiedler aus der Sowjetunion gekommen – wegen der Arbeitsplätze. Davon erzählt auch eine Frau, die schnellen Schrittes zum Kochen ins nahe gelegene Eigenheim strebt. „Die Kollegen sagen ganz deutlich, dass sie AfD wählen“, meint die 54-Jährige. Sie verstehe das nicht. Als Rumäniendeutsche habe sie doch eine ganz ähnliche Migrationsgeschichte.

Die Chefin will Stabilität geben

Bei Häring kennt man die Diskussionen in der Belegschaft. „Viele Menschen machen sich Gedanken über wirtschaftliche Entwicklungen, Energiepreise, Bürokratie oder die Zukunft des Industriestandorts Deutschland“, sagt die Inhaberin Miriam Häring. Gleichzeitig gebe es ein konstruktives Miteinander. Die Kollegen seien stark auf ihre Arbeit konzentriert. „Als Familienunternehmen versuchen wir, gerade in solchen Zeiten Stabilität zu geben und Perspektiven für die nächste Generation zu schaffen.“ Bei der Ausbildung habe man viele Erfolge, gerade was die Integration betreffe.

Unsere Empfehlung für Sie

Turbulenzen am Arbeitsmarkt: Kampf gegen die Abstiegsängste

Turbulenzen am Arbeitsmarkt Kampf gegen die Abstiegsängste

All die Hiobsbotschaften aus den Unternehmen versetzen die Menschen in den Dauerkrisenmodus. Abseits der betroffenen Belegschaften wirken einige Sorgen stark überzogen, meint Matthias Schiermeyer.

Klar ist: die Chance auf einen Austausch gibt es oft nur noch am Arbeitsplatz. Natürlich wählten nicht nur Russlanddeutsche AfD. Aber „diese Leute nutzen Informationsquellen wie Russia Today“, sagt Bürgermeister Leibinger. „Da kommt man nicht mehr dran.“ Selbst die Vereine täten sich schwer.

Weitere Themen

Stefan von Holtzbrinck und Burda: Wie Epstein Verleger im Südwesten in sein Netzwerk locken wollte

Stefan von Holtzbrinck und Burda Wie Epstein Verleger im Südwesten in sein Netzwerk locken wollte

Aus den Epstein-Files geht hervor, dass Jeffrey Epstein die Nähe zu Stefan von Holtzbrinck und Hubert Burda suchte. Die milliardenschweren Verleger ließen sich aber auf nichts ein.
Von Sascha Maier
AfD-Hochburg im Südwesten: Bubsheim: Wo Weltmarktführer auf Zukunftsangst treffen

AfD-Hochburg im Südwesten Bubsheim: Wo Weltmarktführer auf Zukunftsangst treffen

Trotz florierender Wirtschaft und geringer Arbeitslosigkeit ist die kleine schwäbische Gemeinde Bubsheim zur AfD-Bastion geworden.
Von Eberhard Wein
Wagenknecht-Bündnis BSW für „Zivilklausel“ in Baden-Württemberg

Landtagswahl BSW ist für „Zivilklausel“ in Baden-Württemberg

Kann Sahra Wagenknechts Bündnis im Südwesten Fuß fassen und die Fünf-Prozent-Hürde knacken? Das sind die Ziele der Partei, die Kontroversen nicht scheut.
Von Janina Link
Krankenhaus in Pforzheim: Fixierter Patient verbrennt: Verfahren vorläufig eingestellt

Krankenhaus in Pforzheim Fixierter Patient verbrennt: Verfahren vorläufig eingestellt

Ein Patient stirbt qualvoll im Krankenhaus. Den überwiegenden Teil der Verantwortung trage er selbst, heißt es jetzt. Das letzte Wort ist damit aber vielleicht noch nicht gesprochen.
Tat in Gundelfingen bei Freiburg: Lebenslange Haft für 48-Jährigen wegen Mordes an Bekannten

Tat in Gundelfingen bei Freiburg Lebenslange Haft für 48-Jährigen wegen Mordes an Bekannten

Ein Mann tötet einen 66-Jährigen in Gundelfingen. Sogar die besondere Schwere der Schuld steht im Raum. Nun hat das Freiburger Landgericht sein Urteil gesprochen.
Kurioser Unfall in Kressbronn: Vom Beifahrersitz ausgeparkt – 84-Jährige baut Unfall

Kurioser Unfall in Kressbronn Vom Beifahrersitz ausgeparkt – 84-Jährige baut Unfall

Weil die Fahrertür zugeparkt war, versuchte eine 84-Jährige, ihr Auto vom Beifahrersitz aus auszuparken – mit Folgen für sie, einen Passanten und zwei Fahrzeuge
Landtagswahl Baden-Württemberg: Analyse: Wählen CDU-, AfD- und Linke-Anhänger gegen ihre Interessen?

Landtagswahl Baden-Württemberg Analyse: Wählen CDU-, AfD- und Linke-Anhänger gegen ihre Interessen?

Konservative und Populisten liegen mit ihren Positionen deutlich mehr am Rand als das Gros ihrer Anhänger. Unser Tool hilft bei der Selbsteinstufung.
Von David Kersten, Simon Koenigsdorff und Jan Georg Plavec
Karlsruhe: Polizei entdeckt Sprengstoff im eigenen Haus

Karlsruhe Polizei entdeckt Sprengstoff im eigenen Haus

In einem sichergestellten Behälter findet die Karlsruher Kriminalpolizei nach einigen Wochen explosives Material. Fachleute rücken an.
Prozess in Heilbronn: Führerscheinprüfungen für andere absolvierte – Haftstrafe für Mann

Prozess in Heilbronn Führerscheinprüfungen für andere absolvierte – Haftstrafe für Mann

Falsche Ausweise und organisierte Stellvertreter: In Heilbronn ist ein Mann verurteilt worden, weil er theoretische Führerscheinprüfungen für Fahrschüler absolvierte. Kein Einzelfall.
Vetternwirtschaft bei der AfD: Markus Frohnmaier unter Druck – Auch der Adoptivvater hat einen AfD-Job

Vetternwirtschaft bei der AfD Markus Frohnmaier unter Druck – Auch der Adoptivvater hat einen AfD-Job

Der AfD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg gerät wegen neuer Vorwürfe massiv in Erklärungsnot. Nicht nur die Ehefrau, auch sein Adoptivvater ist in einem AfD-Büro angestellt.
Von Eberhard Wein
Weitere Artikel zu Alternative für Deutschland Guido Wolf Spätaussiedler Emil Sänze
 
 