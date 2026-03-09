Im Südosten von Pforzheim hat die AfD wieder Spitzenwerte erzielt. Bis zu 70 Prozent. Ein Stimmungsbild vom Mixmarkt im Haidach.
09.03.2026 - 18:32 Uhr
Im Mixmarkt im Haidach gibt es eingelegte Wassermelonen in riesigen Gläsern, Putenherzen aus der Frischetheke und das Süßgebäck Prjeniki Malyniki mit Bananengeschmack für 1,59 Euro. Die Laune bei der Kundschaft könnte an diesem Morgen besser sein. „AfD“ ruft ein Mann nur gereizt, als er nach seinem Kommentar zum Ergebnis der Landtagswahl gefragt wird. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt ein anderer bitter. Gerade trägt er seine Einkäufe nach Hause. „Sollen sie doch alle auf die Schnauze fallen.“