AfD-Parteitag: AfD treibt Hauptfeind Hagel

Ringen um konservative Wähler

Das Ganze hat natürlich noch einen weiteren Hintergrund. Mit keiner anderen Partei als mit der CDU hat die AfD zumindest in Teilen so große Schnittmengen. Von keiner anderen Partei, so das Kalkül, lassen sich enttäuschte Wähler so einfach auf die eigene Seite ziehen. Die AfD hofft, am 8. März mit der CDU auf Augenhöhe zu liegen. Völlig ausgeschlossen ist das nicht. Völlig ausgeschlossen ist aber, dass die Christdemokraten im Südwesten mit der AfD zusammenarbeiten werden. Aber auch davon kann die AfD erst mal profitieren. CDU-Chef Manuel Hagel wird das Trennende bis zum Wahltag immer wieder betonen müssen. Die AfD treibt ihren Hauptfeind vor sich her. Und das wiederum wird es für die Konservativen schwieriger machen, potenzielle AfD-Sympathisanten auf ihre Seite zu ziehen.