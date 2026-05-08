Die AfD erreicht in Sachsen-Anhalt bei aktuellen Umfragen bis zu 41 % der Stimmen. Würde das für eine Alleinregierung reichen?
08.05.2026 - 07:44 Uhr
Wenige Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD laut aktuellen Umfragewerten von bis zu 41 % deutlich vorn. Die CDU schafft es gerade mal auf 25 bis 26 %. Weit dahinter liegen Linke (12 bis 13 %), SPD (7 %) und Grüne (4 %). Während die traditionelle Koalitionsbildung durch die strikte Ablehnung aller anderen Parteien blockiert scheint, rückt eine Frage ins Zentrum der Debatte: Könnte die AfD tatsächlich eine Alleinregierung bilden?