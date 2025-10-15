Ab dem 01. Januar 2026 sollen Rentner bis zur 2000 Euro steuerfrei zu ihrer Rente dazuverdienen können. Doch was bleibt netto übrig?
15.10.2025 - 08:36 Uhr
Wer seine Rente durch einen Job aufbessern will, kann ab dem 1. Januar 2026 bis zu 2.000 Euro steuerfrei dazuverdienen. Darauf haben sich CDU, CSU und SPD beim Koalitionsausschuss am 9. Oktober geeinigt. Der entsprechende Gesetzentwurf soll laut Angaben der Regierung noch in diesem Jahr verabschiedet werden, damit die Aktivrente pünktlich zum Jahresbeginn starten kann.