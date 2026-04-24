Schon jetzt leben viele Rentner am Existenzminimum. Geht es nach Bundeskanzler Merz soll sich das noch weiter verschärfen. Sein Vorschlag einer Basis-Absicherung würde noch mehr Ältere in die Armutsfalle treiben.
„Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie, in meinen Schläfen fließt sie. Und zwischen mir und dir da fließt sie wieder, lautlos, wie eine Sanduhr.“