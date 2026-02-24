Die Stadt Stuttgart sponsere eine Veranstaltung, „die den Antisemitismus relativiert“. So lautet der Vorwurf der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG). Konkret geht es um ein dreitägiges Symposium, das Mitte März im Württembergischen Kunstverein unter Beteiligung von Kunstschaffenden und Wissenschaftsvertretern stattfinden soll und von der Stadt mit 15.000 Euro gefördert wird. Der zunächst unverdächtige Titel: „Zur Kritik der Freiheit und ihrer Repression in liberalen Demokratien“.

Der Kunstverein klagt im Einladungstext über „zunehmende politische und staatliche Einflussnahme“ auf öffentlich geförderte Institutionen in Kultur und Wissenschaft. Im Kern gehe es um eine angebliche „Repression“, die sich auf „das diffuse Konstrukt einer Deutschen Staatsräson und einer Definition von Antisemitismus berufen, die für die gesamte Gesellschaft geltend gemacht werden sollen.“ Diese Politik „diffamiere“, so der Verein, „feministische, queere, antirassistische, postkoloniale, ökoaktivistische und antifaschistische Diskurse“. Man drohe mit Förderentzug und erzeuge „vorauseilenden Gehorsam, Selbstzensur und Zensur“.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft ist empört

Bei der DIG sorgt dieser Text für Empörung. Für sie geht es bei dem Symposium „nicht um den Behauptungskampf liberaler Demokratien“. Vielmehr verstehe man unter der „Repression der Freiheit“ offenbar die Bekämpfung des Antisemitismus. Der „implizit antiisraelische Einführungstext“ sei „durchzogen von dem Narrativ, dass Antisemitismusbekämpfung ein autoritäres Unterfangen ist“. Besonders kritisiert die DIG die Ablehnung der international anerkannten Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) durch das Symposium. Dies sei Teil des aktuellen „weltweiten Backlashs“.

Der DIG-Vorsitzende Oliver Vrankovic fordert in einem Brandbrief an Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), die Stadt solle „den überbordenden und zunehmend aggressiv auftretenden israelbezogenen Antisemitismus als Bedrohung begreifen und dagegen vorgehen“. Stattdessen finanziere Stuttgart nun „die Inszenierung antisemitischer Akteure als Opfer“. Das sei nicht akzeptabel: „Wir fordern: Kein Geld für die Relativierung von Antisemitismus!“

Scharfe Kritik kommt auch von offizieller Seite. Michael Blume, der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte, nennt die Konzeption der Veranstaltung „gezielt einseitig und provozierend gegen den Antisemitismus-Beschluss des deutschen Bundestags und gegen die deutsch-israelische Freundschaft gerichtet. Offenbar ziele man auf eine „Verbotsdebatte“, um sich als Opfer inszenieren zu können.

„Druck auf Künstler zur antiisraelischen Positionierung“

Der Antisemitismusforscher Lars Rensmann legt im Gespräch mit unserer Zeitung nach: Die These von der „Einschränkung der Israelkritik in Deutschland ist eine Schimäre“ und „propagandistische Desinformation“, sagt der Passauer Professor. Kein Land werde in Deutschland schärfer kritisiert als Israel, und selbst extreme „Israelkritik“ sei kein Karrierehindernis, wie auch das mit „Israelkritikern“ gespickte Symposium zeige. Diese „propagandistische Desinformation“ sei „mindestens anschlussfähig an die antisemitische Behauptung von der Macht der Juden, die den Staat kontrolliere und Gewalt über die öffentliche Meinung ausübe“. Rensmann warnt: Das Symposium werde „zumindest ein antisemitisch gesonnenes Publikum anziehen“ und stellt fest: Der Druck auf Wissenschaftler, sich antiisraelisch zu positionieren, sei „enorm“.

Iris Dressler und Hans D. Christ haben die Veranstaltung selbst kuratiert. Foto: Lichtgut

Die Direktoren des Kunstvereins, Iris Dressler und Hans D. Christ, die das Symposium selbst kuratieren, weisen die Vorwürfe zurück. Von Zweifeln am Existenzrecht Israels könne „überhaupt keine Rede sein“. Man sorge sich allerdings um die Debatte in Deutschland, wenn der Begriff der Staatsräson dazu führe, die Freiheit der Kunst einzuschränken. „Die Definition von Antisemitismus muss ein offener Begriff sein“, sagte Dressler. „Das lässt sich nicht in Beton gießen.“

Nähe zur Israel-Boykott-Bewegung

Er erwarte von der Veranstaltung keine Polemik, sagte Christ. Als Teilnehmer sind unter anderem die Publizistin Emily Dische‑Becker, der Journalist Hanno Hauenstein und die Philosophin Henrike Kohpeiß vorgesehen. Alle drei sind für propalästinensische Positionen bekannt und unterstützen teilweise die Israel-Boykott-Bewegung BDS. Kohpeiß verteidigte die Berliner Studierendenproteste gegen den angeblichen Genozid in Gaza. „Das sind ganz unterschiedliche Experten, die über dieses Thema sprechen“, sagt Christ.

Der Kulturbürgermeister Fabian Mayer (CDU) verteidigt über seine Pressestelle auf Anfrage die Förderung zunächst mit bürokratischen Argumenten: Eine „unabhängige Fachjury“, besetzt aus externen Juroren, habe entschieden. Man achte die Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Antisemitismus lehne man „entschieden ab“. Allerdings lässt die Kritik die Stadtspitze offenbar auch nicht unbeeindruckt. Die Stadt, so ein Sprecher, „nimmt die geäußerten Hinweise und Bedenken in Bezug auf das genannte Projekt ernst und prüft diese derzeit im Rahmen ihrer Zuständigkeit“.

Von Holocaustleugnung bis Weltverschwörungsmythos

Definition

Die IHRA-Definition (Internationale Allianz zum Holocaustgedenken, oft als IRHA übersetzt) lautet: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann.“ Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.

Beispiele

Die Definition wird durch nicht abschließende Beispiele ergänzt, wie stereotype Anschuldigungen gegen Juden, Holocaustleugnung, Mythen über jüdische Weltverschwörungen oder das Kollektiv-Verantwortlichmachen von Juden für Handlungen Israels. Sie dient als nicht bindende Arbeitsgrundlage zur Erkennung und Bekämpfung von Antisemitismus und wird von vielen Staaten und Institutionen übernommen.