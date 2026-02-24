Antisemitismus-Debatte in Stuttgart Kunstverein in der Kritik: Städtisches Geld für Anti-Israel-Veranstaltung?
24.02.2026 - 16:58 Uhr
Die Stadt Stuttgart sponsere eine Veranstaltung, „die den Antisemitismus relativiert“. So lautet der Vorwurf der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG). Konkret geht es um ein dreitägiges Symposium, das Mitte März im Württembergischen Kunstverein unter Beteiligung von Kunstschaffenden und Wissenschaftsvertretern stattfinden soll und von der Stadt mit 15.000 Euro gefördert wird. Der zunächst unverdächtige Titel: „Zur Kritik der Freiheit und ihrer Repression in liberalen Demokratien“.