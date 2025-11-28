Appell der Trumpf-Chefin „Wir müssen dieses Land retten“
Nicola Leibinger-Kammüller sorgt sich um die Industriearbeitsplätze im Land. Welchen kirchlichen Feiertag sie streichen würde und welchen Umgang sie mit der AfD empfiehlt.
Nicola Leibinger-Kammüller steht seit November 2005 an der Spitze des Ditzinger Werkzeugmaschinenbauers Trumpf. Sie ist seit 40 Jahren im Unternehmen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert sie, warum die Deutschen mehr arbeiten müssen, welche Erwartungen junge Bewerber haben und welchen Umgang mit der AfD sie empfiehlt.