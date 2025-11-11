Mehrere Unions-Bundestagsabgeordnete wollen das bestehende Minijob-System in bestimmten Bereich abschaffen. Zu den Hintergründen.

red/epd 11.11.2025 - 08:44 Uhr

. Eine Gruppe von Unions-Bundestagsabgeordneten will das bestehende Minijob-System in bestimmten Bereich abschaffen. „Zu viele Menschen stecken in der Minijob-Falle“, sagte der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe in der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, Stefan Nacke, der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag). Sie müssten abgeschafft werden, „wo sie reguläre Arbeit verdrängen“. Was einst gut gedacht gewesen sei, habe sich „zu einem Systemfehler entwickelt“. Die Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion besteht aus 62 Bundestagsabgeordneten.