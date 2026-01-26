 
Arbeitszeit für Beamte Rolle rückwärts beim Lebensarbeitszeitkonto

BBW-Chef Kai Rosenberger zeigt sich enttäuscht vom Aus für das Lebensarbeitszeitkonto in dieser Legislaturperiode. Foto: dpa

Entgegen jüngster Zusagen können sich Grüne und CDU nicht auf einen Gesetzentwurf für ein Lebensarbeitszeitkonto der Beamten einigen – und weisen sich gegenseitig die Schuld zu.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Und wieder zieht eine Legislaturperiode vorbei, ohne dass sich beim Lebensarbeitszeitkonto und der kürzeren Wochenarbeitszeit für die Beamten etwas getan hat – trotz aller Ankündigungen im Koalitionsvertrag. Die Enttäuschung beim Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) ist umso größer, weil doch die Fraktionsvorsitzenden von Grün-Schwarz erst bei der Konferenz seines Landeshauptvorstandes am 20. November versichert hatten, dass es diesmal ganz bestimmt realisiert werde – wenn auch in einer deutlich abgespeckten Version.

 

Fraktionschef hat Gesetzentwurf „noch vor Weihnachten“ zugesagt

Nun aber stellt der BBW-Vorsitzende Kai Rosenberger fest, dass in dieser Legislaturperiode „definitiv kein Gesetzentwurf mehr kommt“. Im November hatte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz noch auf dem Podium des BBW versichert: „Das Lebensarbeitszeitkonto kommt“ – er habe sich mit Erfolg dafür stark gemacht. „Wir werden vor Weihnachten ein Fraktionsgesetz der Grünen und der CDU-Fraktion in den Landtag einbringen, um mehr Flexibilisierung zu ermöglichen.“

Das Konto werde wie ein Sparbuch ausgestaltet: Geleistete Überstunden können „angesammelt und wieder abgefeiert werden, um den Beamtinnen und Beamten in unterschiedlichen Lebensphasen etwas zu geben“. Gemeint ist die Mehrarbeit von bis zu drei Wochenstunden über die 41. Stunde hinaus – was aus Sicht des Beamtenbundes für die Bediensteten ohnehin nur eine sehr begrenzte Attraktivität hat.

Zugleich sollte – so die Absicht der Koalition – die Arbeitszeit für die schwerbehinderten Beamten und Arbeitnehmer von 41 auf 40 Stunden verkürzt werden. Ein vorheriger Lösungsvorschlag des CDU-geführten Innenministeriums, wonach dies auch für alle über 55-Jährigen gelten solle, wurde von den Grünen abgewehrt. „Das ist in unseren Augen derzeit nicht umsetzbar, weil ich jede Beamtin, jeden Beamten brauche“, bekräftigte Schwarz beim BBW und wiederholte dies zuletzt am 16. Januar nach der Fraktionsklausur. „Deswegen kann ich momentan die Reduzierung der Wochenarbeitszeit nicht vornehmen.“ Schon im November hätte man den Minimalkompromiss vereinbart. „Dafür müssen jetzt die entsprechenden Textentwürfe geschrieben werden“, so Schwarz vor eineinhalb Wochen.

„Innenministerium hat keinen Gesetzentwurf vorgelegt“

Nun also wieder eine Rolle rückwärts, und die CDU weist den Grünen die Schuld daran zu, dass nun gar nichts zustande kommt. Eine Sprecherin der Grünen-Fraktion kontert auf Anfrage: „Wir wollen den öffentlichen Dienst so gestalten, dass sich Menschen gerne für den öffentlichen Dienst entscheiden – unser Ziel war es, das Lebensarbeitszeitkonto, das den öffentlichen Dienst attraktiver macht, noch in dieser Legislaturperiode zu beschließen.“ Nun aber „bedauern wir sehr, dass das Innenministerium trotz seiner Zusage und mehrerer Nachfragen keinen abgestimmten Gesetzesentwurf vorgelegt hat, den wir im beschleunigten Verfahren hätten verabschieden können“. Für die Grünen-Fraktion sei klar: „Wir wollen das Vorhaben so schnell wie möglich in der neuen Legislaturperiode umsetzen.“

Am Veto des Finanzministeriums gescheitert?

„Tief enttäuscht“ zeigt sich der BBW-Vorsitzende, weil nicht einmal für die Schwerbehinderten etwas erreicht werde, obwohl die ohnehin nur einen Anteil von 3,88 Prozent an den Beschäftigten haben. „Angeblich soll der gemeinsame Gesetzentwurf zum Schluss am Veto des grüngeführten Finanzministeriums zur Arbeitszeitverkürzung gescheitert sein“, so Rosenberger. Möglich ist, dass auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegen das Vorhaben ist, weil Arbeitszeitreduzierungen aus seiner Sicht gesellschaftspolitisch nicht in die Zeit passen.

Dann wenigstens in der nächsten Legislaturperiode

Nun will Rosenberger „den Blick nach vorne richten“. Der Wahltag sei nicht mehr lange hin – „und ich möchte, dass im Koalitionsvertrag wieder etwas verankert wird“. Dann müsse stark darauf geachtet werden, „dass es nicht irgendwann umgesetzt wird, sondern so schnell wie möglich“. Sonst sei „gar nichts mehr zu glauben, wenn da Dinge drinstehen, ohne dass sie umgesetzt werden“. Schon länger warnt er die Koalitionäre intern davor, dass er ihnen in diesem Dauerkonflikt öffentlich „Wortbruch“ vorwerfen werde. So mag es nun auch kommen.

Die CDU, so der Landesbundchef weiter, habe inzwischen Kontakt mit ihm aufgenommen und versichert, man werde unmittelbar nach Konstituierung der neuen Landesregierung das Thema „Verkürzung der Wochenarbeitszeit für die Beamtenschaft“ in Angriff nehmen. „Das muss in diesem Jahr noch angegangen werden“, fordert er.

