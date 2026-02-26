Juristische Ermittlungen gegen Bundestags-Abgeordnete müssen grundsätzlich vom Parlament genehmigt werden. Nun gibt es erneut einen derartigen Fall.

red/dpa 26.02.2026 - 22:57 Uhr

Der Bundestag hat den Weg für erneute Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Maximilian Krah freigemacht. Das Parlament erteilte am späten Nachmittag einstimmig eine entsprechende Genehmigung - also auch mit den Stimmen der AfD. Der Hintergrund der vom Bundestag gebilligten „gerichtlichen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse“ blieb zunächst unklar.