Aus Baden-Württemberg „Fremdenfeindlich und rassistisch motiviert“: AfD-Mann ist Job im Bundestag los
Ein AfD-Mitglied aus dem Bodenseekreis darf nicht mehr für die Bundestagsfraktion arbeiten. In seinem Ortsverband ist er aber wohl weiter tätig.
Die AfD-Bundestagsfraktion hat bis vor kurzem einen vorbestraften Mann als „Koordinator Sicherheit“ beschäftigt. Diesen Posten ist Philipp R., der aus Baden-Württemberg kommt, nun los. Der Vertrag ist laut übereinstimmenden Medienberichten aufgelöst.