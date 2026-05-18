Die Automobilindustrie kämpft gegen die harten Klimavorgaben aus Brüssel. Im Europaparlament wird die Unterstützung dafür immer deutlicher.
18.05.2026 - 14:14 Uhr
Ein kleines Wörtchen macht einen fundamentalen Unterschied. Die Strategie von Mercedes-Benz heißt nun nicht mehr „Electric Only“, sondern „Electric First“. Der Autobauer verkündete vor knapp vier Jahren, in Europa bis 2030 nur noch vollelektrische Fahrzeuge anzubieten. Doch dieser ambitionierte Fahrplan ist heute längst wieder Geschichte. Der Grund: Mercedes verkaufte zu wenige Elektroautos.