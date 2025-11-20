Bringt ein striktes Messerverbot wirklich mehr Sicherheit in Bussen und Bahnen? Befürworter und Kritiker liefern harte Argumente.
20.11.2025 - 07:27 Uhr
Messer und andere Waffen sind in Bussen, Bahnen, Regionalzügen sowie Fähren strikt verboten - und das seit dem Sommer. Das Kabinett hat Ende Juli eine entsprechende Verordnung beschlossen. Die ist streng: Selbst stumpfe Buttermesser und Schweizer Taschenmesser sind seitdem tabu im Nahverkehr. Kann ein solcher Schritt tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen – oder ist das reine Symbolpolitik?