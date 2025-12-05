Baden-Württemberg Manuel Hagel als Parteichef bestätigt
Die CDU will einen „Pakt für Baden-Württemberg“ schmieden, um den Wirtschaftsstandort zu retten. Das hat Parteichef Hagel in Heidelberg angekündigt.
Mit überwältigender Mehrheit ist der Vorsitzende der Südwest-CDU und Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Heidelberg in seinem Amt als Parteichef bestätigt worden. Zwar hatten Christdemokraten im Vorfeld eher tief gestapelt und hinter vorgehaltener Hand alles über 85 Prozent als gutes Ergebnis für den 37-jährigen Hoffnungsträger bezeichnet. Aber notwendig war diese Vorsichtsmaßnahme nicht, wie sich in Heidelberg zeigte. Nachdem Hagel 2023 mit 91,5 Prozent der Delegiertenstimmen zum Nachfolger von Innenminister Thomas Strobl an der Parteispitze gewählt worden war, wurden es im Congresszentrum in Heidelberg 96,5 Prozent. Tatsächlich wäre ein Ergebnis unter neunzig Prozent eine Überraschung gewesen. Seit langem ist in der Landes-CDU alles auf Hagel und einen Sieg bei der Landtagswahl ausgerichtet.