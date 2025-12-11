Die Traditionsbäckerei Stuber schließt ihre Türen am 15. Dezember. Viele Fellbacher vermissen schon jetzt die Qualität und das besondere Handwerk.
Ursula Steinheil ist mit ihrer Einkaufstasche am Cannstatter Platz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs. „Ich kenne sogar noch den Vater und die Mutter von Herrn Stuber“, sagt sie. „Die Bäckerei Stuber ist eine alteingesessene Bäckerei.“ Es ist ein Betrieb mit langer Tradition, der nun zumacht. Nach 122 Jahren geht eine Ära im Handwerk zu Ende.