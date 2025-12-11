Die Traditionsbäckerei Stuber schließt ihre Türen am 15. Dezember. Viele Fellbacher vermissen schon jetzt die Qualität und das besondere Handwerk.

Ursula Steinheil ist mit ihrer Einkaufstasche am Cannstatter Platz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs. „Ich kenne sogar noch den Vater und die Mutter von Herrn Stuber“, sagt sie. „Die Bäckerei Stuber ist eine alteingesessene Bäckerei.“ Es ist ein Betrieb mit langer Tradition, der nun zumacht. Nach 122 Jahren geht eine Ära im Handwerk zu Ende.

Es ist ein Verlust für die Fellbacher Innenstadt – ein wichtiger Baustein, der den Cannstatter Platz belebt hat, schließt. Bäckermeister Markus Stuber und seine Frau Imke Evers haben die Entscheidung sehr gut überlegt und verabschieden sich nun schweren Herzens von ihrer Kundschaft. „Herzlichen Dank an Sie für die langjährige Treue und Wertschätzung und die vielen Herzensbegegnungen“, heißt es auf der großen Tafel hinter der Verkaufstheke. Verschiedene Faktoren hätten zu der Entscheidung geführt, sagte Markus Stuber.

Auf der Tafel hinter der Verkaufstheke bedanken sich Markus Stuber und seine Frau Imke Evers für die langjährige Treue der Kunden. Foto: Eva Schäfer

Am Donnerstagvormittag kommen nochmals viele Kunden vorbei, manche ganz bewusst, um sich zu verabschieden. „Ich möchte nochmals Dankeschön sagen“, sagt Michael Wachter aus Fellbach. Die tollen Laugenbrötchen habe er geschätzt. „Man merkt den Unterschied“, sagt der Fellbacher. Man bedaure es natürlich sehr, dass der Traditionsbetrieb schließt.

Kunden bedauern Schließung der Bäckerei

„Es ist ein großer Verlust“, sagt Otto Reiter. Er hatte an der Verkaufstheke noch mal eigens nachgefragt, ob die Schließung wirklich fix ist oder ob es sich hoffentlich nur um ein Missverständnis handeln könne. Nun schüttelt er den Kopf und ist betreten. Er wohne hier in der Nähe und habe hier regelmäßig Brot gekauft, immer wieder das Bauernbrot. „Ich gebe gerne ein paar Cent mehr aus“, sagt der Mann. Er schätze die Handwerkskunst. Außerdem bedeute das Aus eines Betriebes ja auch immer den Wegfall von Arbeitsplätzen. Eine der beiden Verkäuferinnen, die noch dabei sind, berichtet, dass sie schon wisse, wie es für sie weitergehe. Sie wechsle zur Traditionsmetzgerei Klingler, die wenige Schritte entfernt liegt.

Eine Dame steht an der Theke und lässt sich verschiedene Backwaren einpacken. „Immer wenn meine Tochter aus Berlin zu Besuch war, habe ich hier 20 Laugenbrötchen gekauft. Die sind schon besonders“, sagt sie. Heute nehme sie ein Brot und Schokocroissants für die Kinder mit.

„Natürlich ist die Schließung ein Verlust“

Jeder Kunde hat unterschiedliche Favoriten in dem Stuber-Sortiment. Wolfgang Masur aus Fellbach-Schmiden schätzt das Feinschmecker-Brot besonders und sagt: „Natürlich ist die Schließung ein Verlust.“

Noch bis einschließlich Samstag hat die Bäckerei Stuber offen: am Freitag von 6 bis 18 Uhr und am Samstag von 6 bis 13 Uhr. Dann schließen sich die Türen nach 122 Jahren für immer.