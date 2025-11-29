Bahnsignale für Stuttgart 21 Wie sich S 21 digital verknotet
Nun ist es laut Deutscher Bahn die Signaltechnik, die Stuttgart 21 verzögert, und aktuell auch wieder für Streckensperrungen in der Region sorgt. Was hat es damit auf sich?
Ein „digitaler Knoten“ – was ist das? Das dürften sich so einige Menschen in der Region nach der jüngsten Verschiebung des Eröffnungstermins von Stuttgart 21 gefragt haben. In den kommenden Wochen stehen erneut Streckensperrungen für die vorbereitenden Bauarbeiten an. So werden etwa auf der Strecke nach Waiblingen zwischen den Stuttgarter Haltepunkten Nürnberger Straße und Sommerrain für die geplante, digitale Signaltechnik Kabel verlegt, Signale und Kabelschränke aufgestellt oder Weichenantriebe getauscht. Die Bahn schließt Achszähler an und der Einbau der künftigen Anlagen für die Positionsbestimmung der Züge, die so genannten Balisen, wird vorbereitet.