Mit zahlreichen Personalwechseln an der Spitze soll der verlustreiche Staatskonzern besser in die Spur kommen.
05.11.2025 - 10:46 Uhr
Die verlustreiche und problembeladene Deutsche Bahn AG soll mit neuem Führungspersonal die Wende zum Besseren schaffen. Hornbach-Managerin Karin Dohm wird Finanzvorstand und Stahlmanager Bernhard Osburg soll DB Cargo übernehmen. Harmen van Zijderveld leitet künftig DB Regio und tritt damit die Nachfolge der neuen DB-Chefin Evelyn Palla an. Der langjährige Vorstand Berthold Huber und die bisherige Güterbahn-Chefin Sigrid Nikutta verlassen die DB.