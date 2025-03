Die Allianz Versicherungen setzen an einem neuen großen Standort in Stuttgart-Vaihingen auf die Zukunft des Büros. Was beim zweitgrößten Stuttgarter Projekt nach Stuttgart 21 an den Bahnhof erinnert.

Andreas Geldner 04.03.2025 - 11:20 Uhr

Warum der massige Bürokomplex am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen den inoffiziellen Titel der zweitgrößten Stuttgarter Baustelle nach Stuttgart 21 trägt, versteht man sofort, wenn man am Ende der Fußgängerbrücke von den Bahngleisen auf die drei Gebäude blickt. Die Koordinaten: 4500 Mitarbeiter werden sich hier vom Sommer 2025 an 3200 Büroarbeitsplätze teilen – auf 75 000 Quadratmetern. Nach München ist es der zweitgrößte Standort des Konzerns.