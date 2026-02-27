Beamte in Baden-Württemberg Höhere Besoldung kommt mit Verspätung
Beamte und Pensionäre in Baden-Württemberg müssen wegen der Landtagswahlen etwas länger auf das Einkommensplus warten. Immerhin: Fast alle Parteien zeigen sich da einig.
Es hat schon etliche Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst der Länder gegeben, in deren Folge der Finanzminister und die Beamtengewerkschaften hart um eine Übertragung auf die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger gerungen haben. Nicht selten kam es zu Abweichungen. Wegen der nahen Landtagswahlen sind die Vorzeichen diesmal ganz andere.