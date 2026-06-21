Beamtenbund-Chef Geyer: „Die Beamten bekommen seit vielen Jahren zu wenig Geld“

In der Bevölkerung hat sich jede Menge Unmut über sogenannte Privilegien der Staatsdiener aufgestaut. Der Beamtenbund-Vorsitzende Volker Geyer kontert die Vorwürfe vor der Sitzung des Bundeshauptvorstandes zu Beginn dieser Woche in Stuttgart.

Herr Geyer, die Rentenkommission stellt am Dienstag ihre Ergebnisse vor. Haben Sie die akute Befürchtung, dass neue Beamte künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen?

Ich appelliere an alle, sich an den Fakten zu orientieren. Unabhängige Wirtschaftsinstitute, aber auch die Deutsche Rentenversicherung selbst attestieren immer wieder, dass das der Rentenversicherung nichts bringen und den Steuerzahler unterm Strich erheblich mehr kosten würde.

Wie reagieren Sie, wenn die Regierung etwas in der Richtung beschließt – sieht man sich dann in Karlsruhe wieder?

Wir haben uns entsprechend vorbereitet und sachverständigen Rat eingeholt. Die Analyse ist eindeutig: So etwas würde gegen die Verfassung verstoßen. Wir haben ein Beamtenrecht und ein Rentenrecht – beide Systeme zu vermischen, geht aus unserer Sicht nicht. Und wenn etwas gegen die Verfassung verstößt, dann gehe ich davon aus, dass der Gesetzgeber es nicht tut.

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Das Gros der Beamten steht in Diensten der Länder. Wie könnte eine Kommission der Bundesregierung etwas vorschlagen, was in die Zuständigkeit der Länder eingreift?

Das frage ich mich auch, denn es handelt sich um 17 Rechtskreise – den Bund und 16 Länder, die die meisten Beamtinnen und Beamte beschäftigen. Ich glaube auch nicht, dass die Länder das gut finden. Die Bayerische Staatsregierung hat schon eindeutig erklärt, dass sie den Vorschlag, Beamte in die Rentenversicherung einzubeziehen, ablehnen wird.

Würde ein solch tiefgreifender Systemwechsel von vorneherein ad absurdum geführt, wenn die Länder sich sperren?

Aus meiner Sicht ist der ganze Vorschlag absurd. Das hat man ja auch schon bei den Lehrern gesehen, wo Sachsen im Frühjahr vorgeschlagen hat, Lehrer nicht mehr zu verbeamten – diverse Länder haben umgehend widersprochen und die Debatte war zu Ende. Das Ganze ist ein populistischer Taschenspielertrick von Politikern, die den Bürgern eine vermeintliche Gerechtigkeitslücke suggerieren, ohne die Fakten zu berücksichtigen und die Dinge zu Ende zu denken.

Wenn auf Vorschlag der Rentenkommission Einschnitte bei der gesetzlichen Rente beschlossen werden, ist es doch logisch, dass diese auf die Beamten übertragen werden – oder sehen Sie das anders?

Wir müssen uns jetzt erst mal anschauen, was diese Rentenkommission vorschlägt – und dann sollte hoffentlich auch Zeit sein, die Vorschläge zu bewerten und darüber zu diskutieren.

Auch fachkundige CDU-Politiker wie der Fraktionsvize Middelberg – also kein Beamtengegner – wollen zumindest über das sehr unterschiedliche Versorgungsniveau von Renten und Pensionen reden. Sagen Sie: auf keinen Fall reden wir darüber?

Ich rede mit jedem demokratischen Politiker. Aber ich bitte immer darum, sich an den Fakten zu orientieren. Man kann die durchschnittliche Rente mit der Durchschnittspension nicht vergleichen...

... da stehen 1100 bis 1400 Euro brutto im Monat für männliche Altersrentner gegen 3416 Euro im Durchschnitt für Pensionäre...

... das ist doch ein Vergleich Äpfel mit Birnen. Beispielsweise haben zwei Drittel der Beamtinnen und Beamten ein Hochschulstudium und keine Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie, weil das Lebenszeitprinzip gilt. So etwas finden Sie in der Rentenversicherung viel seltener. Auch bekommen viele Arbeitnehmer neben der gesetzlichen Rente noch eine betriebliche Altersversorgung – für Beamte gibt es allein die Beamtenversorgung.

Viele Arbeitnehmer haben keine betriebliche oder vergleichbare Rente?

Das ist richtig. Dennoch muss ich vergleichbare Größen nehmen – beispielsweise Beschäftigte in größeren Betrieben oder im öffentlichen Dienst. Die haben Betriebsrenten.

Die Unterschiede zwischen Beamten und Nicht-Beamten werden von der Politik in diesen Zeiten als immer weniger vermittelbar angesehen. Inwieweit verstehen Sie den wachsenden Unmut in der Bevölkerung?

Da geht es angeblich immer um Gerechtigkeit, und da bitte ich einfach, fair zu bleiben. Ich werfe diesen Politikerinnen und Politikern vor, dass sie wider besseres Wissen die Diskussion gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen anheizen, die jeden Tag für dieses Land arbeiten – in Justizvollzugsanstalten, im Gericht, bei Polizei, Feuerwehr, im Finanzamt. Es fehlt komplett an Wertschätzung für das, was die Kolleginnen und Kollegen jeden Tag für dieses Land leisten.

Bei den Beamten ist schon nach 40 Jahren der maximale Ruhegehaltssatz von 71,75 Prozent erreicht – bei Angestellten braucht es 45 Versicherungsjahre, um abschlagsfrei in Rente zu gehen. Ist das ein Privileg?

Noch einmal, das sind zwei ganz unterschiedliche Systeme – das eine mit dem anderen zu vergleichen, ist nicht sachgerecht.

Auf die Beamten rollt eine Riesenwelle von Unmut und Sparforderungen zu – wie gehen Sie damit strategisch um?

Wir haben zum Beispiel vorige Woche die Kampagne „Deutschlands Stärke: unser öffentlicher Dienst“ gestartet, um noch mal das Bewusstsein dafür zu schärfen, was der öffentliche Dienst für die Handlungsfähigkeit des Landes leistet. Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Sicherheit: Wir sind auf einen funktionierenden öffentlichen Dienst angewiesen. Darüber hinaus haben wir verfassungsrechtlich prüfen lassen, wo die Grenzen für Eingriffe ins Berufsbeamtentum sind.

Der sichere Rückhalt für die Beamten aus Karlsruhe stößt in der übrigen Bevölkerung auch auf erhebliche Skepsis?

Das kann ja sein, aber man muss trotzdem sehen: Beamtinnen und Beamte haben kein Streikrecht – der einzige Weg, um feststellen zu lassen, ob sie denn amtsangemessen besoldet sind, ist der Weg vor Gericht. Und um es deutlich zu sagen: Die Beamten haben seit vielen Jahren beim Bund und auch in den Ländern zu wenig Geld bekommen. Das ist ein Faktum, und das hat das höchste deutsche Gericht festgestellt.

Der Beamtenbund wird von vielen als strikter Verteidiger der Besitzstände wahrgenommen. Geht es Ihnen auch darum, den Anfängen zu wehren – wenn jetzt ein Stein aus dieser Festung herausgebrochen wird, bricht das ganze Berufsbeamtentum zusammen?

Zum einen ist es keine Festung und zum anderen ist das Berufsbeamtentum im Grundgesetz verankert. Das war bei Gründung der Bundesrepublik Deutschland eine sehr bewusste Entscheidung. Beamte verzichten auf bestimmte Rechte, zum Beispiel das Streikrecht, sind leichter zu versetzen und verpflichtet, die Verfassung zu verteidigen. Dafür sichert der Staat ihnen im Gegenzug die Alimentation zu. Statt das endlich mal zur Kenntnis zu nehmen, wird in der politischen Debatte jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Wir haben eine Bundesregierung, die Kommissionen einsetzt. Statt deren Ergebnisse abzuwarten, machen Mitglieder der Regierungsparteien ständig neue Vorschläge. Das ist unseriös.

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In den Verwaltungen von Bund und Ländern werden verstärkt Stellen abgebaut. Inwieweit können Sie da mitgehen?

Das muss mit einer Aufgabenkritik einhergehen. Die Politiker müssen den Bürgern dann auch erklären, welche staatlichen Aufgaben wegfallen, welche Leistungen nicht mehr erbracht werden sollen. Diese Debatte wird gescheut. Lieber macht man für die Bundesverwaltung eine pauschale Vorgabe von acht Prozent weniger Stellen bis 2029 – ohne zu sagen, welche Aufgaben betroffen sind. Außerdem muss sich die Politik fragen, was sie mit neuer Gesetzgebung an zusätzlichem Personalmehrbedarf selbst verursacht. Da müssen digitale Lösungen gleich mitgeliefert werden. Wir unterstützen zum Beispiel den Digitalminister Wildberger bei dem Ziel, mehr KI im öffentlichen Dienst einzusetzen – was nicht so selbstverständlich für eine Gewerkschaft ist. Zudem hat sich in den vergangenen Jahren die Sicherheitslage komplett verändert. Das hat auch zu entsprechendem Personalaufwuchs geführt.

Noch deutlich mehr Stellen gehen in der Industrie verloren – im Unterschied dazu verlieren Beamte nicht ihren Arbeitsplatz?

Uns fehlen schon 600 000 Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst. Ich kann nur an alle appellieren, den Staat nicht weiter zu schwächen. Wir brauchen gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo die Demokratie im Feuer steht und eine Krise die andere jagt, einen starken, handlungsfähigen Staat, der den Menschen Schutz und Sicherheit bietet.

Oberster Beamtenlobbyist

Vorsitzender

Volker Geyer (60) ist seit exakt einem Jahr Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes. Er folgte auf den kurz darauf verstorbenen Ulrich Silberbach, der schwer erkrankt zurückgetreten war. Davor war Geyer dessen Vize. Nun führt er auch an der Seite von Verdi die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst.

Postbeamter

Seine berufliche Laufbahn hatte Geyer bei der Bundespost begonnen. Als 27-Jähriger wurde er Personalratsvorsitzender eines Postamts nahe Bamberg. Von 2007 bis 2017 war er Vorsitzender der Kommunikationsgewerkschaft DPV.