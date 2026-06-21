Beamtenbund-Chef Geyer „Die Beamten bekommen seit vielen Jahren zu wenig Geld“
Beamtenbund-Chef Volker Geyer warnt die Politik: Auch eine Einbeziehung der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung würde gegen die Verfassung verstoßen.
Beamtenbund-Chef Volker Geyer warnt die Politik: Auch eine Einbeziehung der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung würde gegen die Verfassung verstoßen.
In der Bevölkerung hat sich jede Menge Unmut über sogenannte Privilegien der Staatsdiener aufgestaut. Der Beamtenbund-Vorsitzende Volker Geyer kontert die Vorwürfe vor der Sitzung des Bundeshauptvorstandes zu Beginn dieser Woche in Stuttgart.