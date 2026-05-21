In Deutschland werden jedes Jahr rund fünf Millionen Führungszeugnisse ausgestellt. Wer ein BundID-Konto hat, kann es demnächst schneller erhalten, in digitaler Form.
Ein Führungszeugnis zur Vorlage beim Arbeitgeber oder für eine ehrenamtliche Tätigkeit soll künftig auch digital verfügbar sein. Über eine entsprechende Vorlage der Bundesregierung will der Bundestag am Donnerstagnachmittag abschließend beraten und abstimmen. Voraussetzung für die Beantragung des digitalen Führungszeugnisses ist das sogenannte BundID-Konto. Wer über diesen Zugang zu Online-Verwaltungsdienstleistungen nicht verfügt, muss weiter die Zustellung der auf grünem Spezialpapier gedruckten Urkunde auf dem Postweg abwarten. Ein Führungszeugnis ist ein Auszug aus dem Bundeszentralregister und gibt Auskunft darüber, ob jemand vorbestraft ist.