Während der Corona-Krise boomten die 24-Stunden-Shops des Start-ups Smark. Nun haben zwei Automatengeschäfte der Kette „Bertie Goods“ in Stuttgart geschlossen. Das steckt dahinter.
27.01.2026 - 15:05 Uhr
Die Schilder sind abgehängt, die Obstregale leergeräumt und die Kaffeemaschine abgebaut: Nach knapp vier Jahren ist Schluss mit 24-Stunden-Shoping in Stuttgart. Die Selbstbedienungs-Supermärkte der Marke „Bertie Goods“ haben dicht gemacht. Die beiden Filialen – eine im Stuttgarter Westen und eine im Heusteigviertel – haben ihre Pforten für immer geschlossen. Dort gibt es künftig keine Lebensmittel mehr aus dem Automaten.