Böblinger Kandidaten diskutieren: Der Verbrenner wird zum Zankapfel – mal wieder

Als es die in Waldenbuch obligatorische Schokolade zur Belohnung gab, vertrugen sich alle wieder: Thekla Walker (Grüne), Regina Dvořák-Vučetić (CDU), Christine Watrinet (FDP), Marcel Kläger (Linke) und Florian Wahl (SPD) hatten just zwei Stunden gepflegt, aber durchaus leidenschaftlich diskutiert. AfD-Kandidaten Christine Schäfer hatte aus terminlichen Gründen abgesagt. Am Sonntag ist bekanntlich Landtagswahl, und die Genannten treten für den Böblinger Wahlkreis 5 an. Entsprechend der knappen Umfrageergebnisse war das Forum der Oskar-Schwenk-Schule bis zum letzten Platz gefüllt.