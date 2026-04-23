Können auch Empfänger von Sozialleistungen einen Krisenbonus erhalten? Lesen Sie hier, was geplant ist.
23.04.2026 - 08:50 Uhr
Die Bundesregierung will Arbeitgebern ermöglichen, ihren Beschäftigten eine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei zu zahlen. Hintergrund sind die gestiegenen Verbraucherpreise infolge des Iran-Kriegs. Die Zahlung soll zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Der Bundestag stimmt morgen über den Krisenbonus ab. Voraussichtlich kann er bereits ab Juli 2026 ausgezahlt werden. Doch eine zentrale Frage bleibt: Was bedeutet das für Menschen, die Bürgergeld beziehen?