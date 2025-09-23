 
  2. Baden-Württemberg

  4. Merz kommt zum offiziellen Antrittsbesuch

Bundeskanzler in Stuttgart Merz kommt zum offiziellen Antrittsbesuch

Bundeskanzler in Stuttgart: Merz kommt zum offiziellen Antrittsbesuch
Anfang August war Friedrich Merz beim Festakt des Bundes der Vertriebenen in der Landeshauptstadt und traf unter anderem Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und den stellvertretenden CDU-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Steffen Bilger (von links). Im Oktober ist er wieder zu Besuch. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Schon zwei Mal war Friedrich Merz (CDU) als Bundeskanzler in Stuttgart. Richtig offiziell wird es erst beim dritten Mal – im Oktober.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Aller guten Dinge sind drei: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt erneut in die Landeshauptstadt. Diesmal ganz offiziell. Auf seiner Antrittstour durch die Bundesländer fehlte Baden-Württemberg noch auf der Liste. Nun wird Merz am 21. Oktober an der Kabinettssitzung der Landesregierung teilnehmen, wie unsere Zeitung aus Regierungskreisen erfuhr. Später am Tag steht der IPAI-Campus in Heilbronn auf dem Programm.

 

Merz gratulierte Kretschmann zum Geburtstag

Merz ist nicht zum ersten Mal in der Landeshauptstadt zu Besuch. Mitte Mai sprach er auf dem Landesparteitag in Fellbach, als CDU-Landeschef Manuel Hagel zum Spitzenkandidaten gewählt wurde, und traf dann Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Villa Reitzenstein zum „informellen Austausch“ – ausgerechnet an dessen Geburtstag, dem 17. Mai.

Anfang August sprach der Bundeskanzler beim Festakt des Bunds der Vertriebenen im Stuttgarter Neuen Schloss. Dort wurde mit mehreren Hundert Gästen mit einem Festakt „75 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ gefeiert. Die Rede hatte er bereits als Fraktionsvorsitzender zugesagt, noch bevor klar war, dass die Bundestagswahl vorgezogen und Merz ein ganz anderes Amt bekleiden würde.

Bundeskanzler in Stuttgart: Merz kommt zum offiziellen Antrittsbesuch

Bundeskanzler in Stuttgart Merz kommt zum offiziellen Antrittsbesuch

Schon zwei Mal war Friedrich Merz (CDU) als Bundeskanzler in Stuttgart. Richtig offiziell wird es erst beim dritten Mal – im Oktober.
Von Annika Grah
