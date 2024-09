Bis zur nächsten Bundestagswahl mag es noch eine Weile hin sein. Als Termin wurde vor Kurzem der 28. September 2025 festgelegt. Doch bereits über ein Jahr zuvor bringen sich die ersten Kandidaten für ein Bundestagsmandat in Stellung. Nun haben Jasmina Hostert (SPD) aus Böblingen und Tobias Bacherle (Grüne) aus Sindelfingen nahezu gleichzeitig erklärt, erneut kandidieren zu wollen. Sie müssen zwar noch von ihren zuständigen Parteiversammlungen nominiert werden, das scheint aber jeweils nur Formsache.

Lesen Sie auch

Jasmina Hostert /privat

24 Jahre lang hatte der Wahlkreis Böblingen kein SPD-Mandat im Reichstag, bis 2021 Jasmina Hostert in den Bundestag einzog. Die 41-Jährige möchte das 2025 möglichst wiederholen. „Unsere Lage ist aktuell nicht rosig“, schreibt sie in ihrer Bewerbung an die Parteikolleginnen und -kollegen, „wir mussten mit zwei Koalitionspartnern viele Kompromisse eingehen, die Öffentlichkeit kritisiert die vielen Streitereien.“ Doch auf der anderen Seite habe man viel Gutes auf den Weg gebracht. „Ich möchte weiterhin die Stimme für diejenigen sein, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und Unterstützung benötigen“, betont Hostert, die aktuell Mitglied im Familien- und im Sportausschuss des Bundestages ist. Nur mit der SPD gebe es einen starken Sozialstaat. „Und der ist mir ein Herzensanliegen.“ Am 23. Oktober findet die Nominierungskonferenz des Böblinger SPD-Kreisverbands statt.

Tobias B. Bacherle /Andreas Ulmer

Der Kandidat der Grünen

Bereits an diesem Dienstag bestimmen dagegen die Grünen im Kreis Böblingen ihren Kandidaten für den Bundestag. Der Sindelfinger Tobias B. Bacherle bietet sich erneut an. Der 29-Jährige vertritt seit 2021 den Wahlkreis Böblingen als Abgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. Wenn es nach dem gebürtigen Herrenberger geht, dann soll das auch in der kommenden Legislatur der Fall sein.

„Wir Bündnisgrüne haben trotz widriger Umstände viele überfällige Fortschritte im Bundestag angestoßen“, resümiert Bacherle, der Obmann im Digitalausschuss und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss ist insbesondere im Themenbereich Digitalisierung stark engagiert.