CSU-Chef Markus Söder macht seit Wochen gegen eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl mobil. In Baden-Württemberg sieht man das anders.

red/dpa/lsw 24.09.2024 - 13:28 Uhr

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht in seiner Partei keine grundsätzliche Ablehnung einer Koalition mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl. „Es ist in der CDU ganz klar, dass wir Koalitionen mit den Grünen selbstverständlich nicht ausschließen“, sagte Strobl in Stuttgart. Diese Haltung sei auch in den Gremiensitzungen der CDU am Montag ohne Widerspruch geblieben, so Strobl. „Das wäre auch unter Demokraten nicht sonderlich intelligent.“