Er war Vorsitzender der JU, ist Bundestagsabgeordneter und war über seine Ehefrau mit dem Bodensee verbunden. Jetzt ist nicht nur seine Ehe kaputt – es wird auch gegen ihn ermittelt.
22.10.2025 - 14:13 Uhr
Sie waren ein echtes CDU-Paar. Vor zwei Jahren haben sich der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban und Dominique Emerich, Mitglied im baden-württemgergischen CDU-Landesvorstand, auf der Insel Reichenau das kirchliche Ja-Wort gegeben. Damals strömte die Parteiprominenz an den Bodensee. Jetzt ist die Ehe am Ende und sogar ein Fall für den Immunitätsausschuss des Bundestages. Gegen den ehemaligen Bundesvorsitzenden der Jungen Union (JU) Deutschland wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.