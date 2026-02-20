 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Der Kanzler verschafft Manuel Hagel den ersehnten Rückenwind

CDU-Bundesparteitag in Stuttgart Der Kanzler verschafft Manuel Hagel den ersehnten Rückenwind

CDU-Bundesparteitag in Stuttgart: Der Kanzler verschafft Manuel Hagel den ersehnten Rückenwind
1
Volle Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz für CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. Foto: IMAGO/Sven Simon

Zwei Wochen vor der Landtagswahl sieht der Bundesparteitag CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel schon als Sieger. Der Kanzler verspricht volle Unterstützung.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Optimismus und der Glaube an das Gute sind für Wahlkämpfer Pflicht, schon gar wenn der Aufgalopp vor dem entscheidenden Wahltag bereits begonnen hat. Das gilt natürlich auch für Baden-Württembergs CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel. Im Vorfeld des Bundesparteitags mag er die eine oder andere bange Minute gehabt haben, ob von dem Parteitreffen in seiner Landeshauptstadt zweieinhalb Wochen vor der Wahl wohl der erhoffte Rücken- oder der gefürchtete Gegenwind ausgeht.

 

Doch schon bald nach dem Beginn konnte Hagel sich entspannen. Das lag nicht nur daran, dass er an diesem Freitag vom Kanzler, von Hessens Ministerpräsidenten Boris Rhein, von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche und vielen anderen Rednern schon zum künftigen Ministerpräsidenten im Südwesten ausgerufen worden ist.

Bundeskanzler Friedrich Merz ging in seiner Grundsatzrede schon so weit, Hagel und den rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten Gordon Schnieder bereits zur Mannschaft der CDU-Ministerpräsidenten zu rechnen.

Merz will Arbeit möglich machen

Tatsächlich schickte Merz sich in seiner Grundsatzrede an, auch die fünf Landtagswahlen von 2027 gleich gewinnen zu wollen. So viel Siegesgewissheit war natürlich ganz in Hagels Sinne.

Er nutzte sein 20-minütiges Grußwort dazu, Baden-Württemberg als Kraftzentrum für ganz Deutschland darzustellen. Mehr denn je komme es auf den „typischen Baden-Württemberg-Spirit“ an. Denn der Aufstieg Deutschlands müsse im Südwesten beginnen. „Wir brauchen eine Renaissance dessen, was unser Land so unglaublich stark gemacht hat“, sagte Hagel. Fleiß, Erfindergeist und Leistungsbereitschaft seien Eigenschaften, die aus einem einst bettelarmen Agrarstaat das wohlhabende Land von heute geschaffen haben. „Leistung, Arbeit und Fleiß – das muss man nicht aus dem Leben der Menschen verbannen, mahnte Hagel. „Das sind echte Tugenden, auf die es jetzt wieder ankommt.“

Hagel setzt auf eine Renaissance von Werten

Im Vorfeld des Parteitags hat mancher in der Südwest-CDU sich gewünscht, dass der Kanzler seine Führungskraft und seine Klarheit in der Außenpolitik auch auf Wirtschaftsthemen anwenden und die aus dem Ruder gelaufene Debatte über „Lifestyle-Teilzeit“ wieder einfangen möge. Und Friedrich Merz hat geliefert.

„Wir sind die Partei der Anpacker und die Partei des Ausgleichs der Generationen“, erklärte der Kanzler. „Wir werfen niemandem Faulheit vor.“ Das sei eine Unterstellung. „Arbeit ist da – wir müssen sie nur möglich machen.“ Mit einer Vier-Tage-Woche für alle, werde das nicht gehen. „Wir müssen und wir können flexibler werden und Unternehmen und Beschäftigen Freude an der Arbeit ermöglichen.“

Manuel Hagel werde, so Merz’ Erwartung, die CDU in zwei Wochen wieder zurück in die Staatskanzlei führen. „Wir begleiten Dich auf diesem Weg und tun alles, dieses Ziel zu erreichen.“

Weitere Themen

CDU-Bundesparteitag in Stuttgart: Der Kanzler verschafft Manuel Hagel den ersehnten Rückenwind

CDU-Bundesparteitag in Stuttgart Der Kanzler verschafft Manuel Hagel den ersehnten Rückenwind

Zwei Wochen vor der Landtagswahl sieht der Bundesparteitag CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel schon als Sieger. Der Kanzler verspricht volle Unterstützung.
Von Bärbel Krauß
Schwerer Unfall bei Erbach: 81-Jährige nach Frontalzusammenstoß gestorben

Schwerer Unfall bei Erbach 81-Jährige nach Frontalzusammenstoß gestorben

Auf einer Landstraße kommt eine Frau ums Leben, drei weitere Menschen werden schwer verletzt. Die Straße ist voll gesperrt.
VfB und Politik: Die Geschichte lehrt: Nur ein Roter taugt zum Landesvater

VfB und Politik Die Geschichte lehrt: Nur ein Roter taugt zum Landesvater

Wer in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden möchte, muss VfB-Fan sein. Das wissen auch die Kandidaten. Der einzige Bayern-Fan in der Historie des Landes bestätigt die Regel.
Von Eberhard Wein
Baden-Württemberg: Mann aus Konstanz soll Kinder schwer sexuell missbraucht haben – Anklage erhoben

Baden-Württemberg Mann aus Konstanz soll Kinder schwer sexuell missbraucht haben – Anklage erhoben

Ein Tipp aus den USA bringt Ermittler in Baden-Württemberg auf die Spur eines Mannes, der Kinder missbraucht und Aufnahmen davon gemacht haben soll. Wie die Ermittlungen abliefen.
Tod von Christian Mauch: Trauerfeier für verstorbenen Bürgermeister von Gerabronn am 28. Februar

Tod von Christian Mauch Trauerfeier für verstorbenen Bürgermeister von Gerabronn am 28. Februar

Christian Mauch war beliebt in Gerabronn, sein Tod erschüttert viele. Nun hat die Stadt die Pläne für eine offizielle Gedenkveranstaltung bekanntgegeben.
Weniger Integrationskurse in BW?: Vhs-Präsident Kuhn warnt: „Wer hier kürzt, will keine Integration“

Weniger Integrationskurse in BW? Vhs-Präsident Kuhn warnt: „Wer hier kürzt, will keine Integration“

Die Pläne des Innenministeriums würde die Anzahl der Integrationskurse halbieren, sagt Fritz Kuhn. Das Ganze sei ein Geschäft zu Lasten der Kommunen.
Von Christian Gottschalk
Landtagswahl Baden-Württemberg: Bestens informiert zur Wahl: 1 Jahr lang alle Artikel für 1 €/Woche lesen!

Landtagswahl Baden-Württemberg Bestens informiert zur Wahl: 1 Jahr lang alle Artikel für 1 €/Woche lesen!

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht bevor und mit ihr das Ende einer Ära. Wer wird Kretschmanns Nachfolger? Dazu machen wir Ihnen ein tolles Abo-Angebot!
Von Lukas Jenkner
Gehaltserhöhung öffentlicher Dienst BW: Ab wann mehr Geld?

Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst in BW Ab wann gibt es mehr Geld?

Für Beschäftige im öffentlichen Dienst und Beamte in Baden-Württemberg steht eine Gehaltserhöhung an. Wann wird diese ausbezahlt?
Von Lukas Böhl
Besoldung: Ab wann gibt es mehr Geld im öffentlichen Dienst?

Beamte und TV-L Besoldung: Ab wann gibt es mehr Geld im öffentlichen Dienst?

Eine Erhöhung ist beschlossen – momentan läuft die Verdi-Urabstimmung. Doch bis wann kommt die höhere Besoldung für Angestellte und Beamte tatsächlich auf dem Konto an?
Von Michael U. Maier
Yves Steffanus aka Ornicard: Orte mit „-ingen“ – Französischer MC rappt über Baden-Württemberg

Yves Steffanus aka Ornicard Orte mit „-ingen“ – Französischer MC rappt über Baden-Württemberg

Yves Steffanus studierte in Nürtingen und hospitierte bei Bosch in Stuttgart. Jetzt hat der gebürtige Franzose einen „The Länd“-Song geschrieben.
Von Theresa Schäfer
Weitere Artikel zu CDU Landtagswahl
 
 