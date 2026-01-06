 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Hagel greift AfD scharf an: „Adenauers Erbe verteidigen“

CDU-Neujahrsempfang Hagel greift AfD scharf an: „Adenauers Erbe verteidigen“

CDU-Neujahrsempfang: Hagel greift AfD scharf an: „Adenauers Erbe verteidigen“
1
Manuel Hagel zeigte in Markgröningen: Spätestens jetzt hat der Wahlkampf begonnen. Foto: Simon Granville

Beim CDU-Neujahrsempfang in Markgröningen geht Manuel Hagel auf Konfrontationskurs mit der AfD. Er poltert aber auch gegen „Kruscht“ aus China und die ständigen Bruddler.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Nach gut einer Stunde Redezeit zog Manuel Hagel das Sakko aus und krempelte die Hemdsärmel hoch. Eine bewusst gesetzte Geste, die wohl das Schaffer-Image des CDU-Spitzendkandidaten für die Landtagswahl schärfen soll. Aber auch eine Geste, die den Auftritt beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes in Markgröningen sinnbildlich zusammenfasst.

 

Mit heiserer Stimme, ohne Skript, aber mit großer Leidenschaft sprach Hagel vor rund 500 Gästen. Die zentralen Botschaften des Abends mit Hagel und dem früheren Ministerpräsidenten Günther Oettinger im Überblick.

1. Wirtschaft, Wirtschaft und Wirtschaft

Hagel machte die Wirtschaft zum klaren Schwerpunkt. „Das Dach ist bereits am Brennen“, warnte er mit Blick auf die Industriekrise. Auf Partner wie die USA sei kein Verlass mehr, gleichzeitig dränge China mit subventioniertem „Kruscht“ auf die Märkte – das sei eine „Kampfansage an den Standort Baden-Württemberg“.

Als Ministerpräsident hätte er drei Prioritäten: „Wirtschaft, Wirtschaft und Wirtschaft.“ Dabei trage Baden-Württemberg auch eine Verantwortung, den Klimawandel aufzuhalten. Dieser müsse aber mit wirtschaftlichem Aufschwung einhergehen. Beides erreiche man nicht durch Verbote, sondern durch ein klar formuliertes politisches Ziel und verschiedene Wege zum Ziel.

Vergangenheit und Zukunft: Günther Oettinger (links) überließ Manuel Hagel die Bühne in Markgröningen. Foto: Simon Granville

Der Landkreis Ludwigsburg sei das industrielle Herz des Landes, sagte Hagel nach der Rede im Pressegespräch. „Hier treffen viele unserer Probleme aufeinander, aber hier liegen auch die Chancen für die Zukunft.“

2. Mut zur Zumutung

Der Wohlstand sei in Gefahr, sagte Hagel – und alle Parteien der Mitte trügen Verantwortung. In guten Jahren habe Politik zu oft nach dem Prinzip „Wo geht noch ein bisschen mehr?“ gehandelt. Nun müsse wieder klar werden: Wohlstand fällt nicht vom Himmel, er wird erarbeitet.

Die CDU müsse offen mit den Herausforderungen umgehen und sie nicht schönreden. Günther Oettinger sprach kurze Zeit später vom „Mut zur Zumutung“ für die Gesellschaft.

Unsere Empfehlung für Sie

CDU Neujahresempfang: Deutlicher als Merz: CDU-Prominenz aus Südwesten kritisiert Venezuela-Angriff

CDU Neujahresempfang Deutlicher als Merz: CDU-Prominenz aus Südwesten kritisiert Venezuela-Angriff

In Markgröningen finden Rainer Wieland und Günther Oettinger in der Venezuela-Frage klarere Worte als der Kanzler. Und auch Manuel Hagel hat etwas zur USA zu sagen.

3. Optimismus und Selbstbewusstsein

Trotz der Lage wandte sich Hagel gegen Pessimismus. „Wir machen Schluss mit dem Abgesang und lassen uns nicht schlechtreden, was wir hier in Baden-Württemberg machen.“ Baden-Württemberg habe beste Voraussetzungen, in Zukunftsbranchen wie Medizintechnik, Krebsforschung und Biotechnologie führend zu sein.

Als Ministerpräsident würde er Politik für die Engagierten machen. „Wir haben viel zu lange nach den ewigen Bruddlern geschaut. Jetzt schauen wir nach denen, die sich im Ehrenamt einbringen und die sich um die Familie kümmern.“

5. Ausbildung aus Imageproblem holen

Die deutlichste Kritik an den früheren Landesregierungen äußerte Hagel beim Thema Bildung. Frühkindliche Bildung sei vernachlässigt worden, Haupt- und Realschulen hätten unnötig an Ansehen verloren.

„Die akademische Laufbahn und die berufliche Ausbildung sind gleichwertig“, sagt Hagel. Er stehe zu kostenlosen Universitäten, gleichzeitig sei es eine „himmelschreiende Ungerechtigkeit“, dass Meister- und Technikerprüfungen so teuer sind, dass sich Handwerker und Mechaniker trotz Interesse an Bildung dagegen entscheiden müssen.

4. AfD ist der Gegner

Dass Manuel Hagel eine Koalition mit der AfD ausschließt, war bereits bekannt. In Markgröningen schoss er jedoch auffällig scharf gegen Rechtsaußen. Es gehe um nicht weniger als darum, das Erbe Konrad Adenauers gegen die AfD zu verteidigen. „Es geht darum: Wir oder die.“

Die AfD hasse alles, wofür die CDU stehe, sagte Hagel in einer ruhigen Minute nach seiner Rede. „Sie wollen aus der EU und dem Euro raus. Ihr Programm ist ein Armutsprogramm und würde Baden-Württemberg 100 000 Arbeitsplätze kosten.“ Und dann geben sich AfD-Politiker als Patrioten aus, ärgerte sich Hagel: „Wer für China spioniert und sich mit Russland zusammentut, ist kein deutscher Patriot.“

Weitere Themen

CDU-Neujahrsempfang: Hagel greift AfD scharf an: „Adenauers Erbe verteidigen“

CDU-Neujahrsempfang Hagel greift AfD scharf an: „Adenauers Erbe verteidigen“

Beim CDU-Neujahrsempfang in Markgröningen geht Manuel Hagel auf Konfrontationskurs mit der AfD. Er poltert aber auch gegen „Kruscht“ aus China und die ständigen Bruddler.
Von Emanuel Hege
CDU Neujahresempfang: Deutlicher als Merz: CDU-Prominenz aus Südwesten kritisiert Venezuela-Angriff

CDU Neujahresempfang Deutlicher als Merz: CDU-Prominenz aus Südwesten kritisiert Venezuela-Angriff

In Markgröningen finden Rainer Wieland und Günther Oettinger in der Venezuela-Frage klarere Worte als der Kanzler. Und auch Manuel Hagel hat etwas zur USA zu sagen.
Von Emanuel Hege
Landespressekonferenz: „Brauchen dringend mehr Bewusstsein“: Vier OBs schlagen auf großer Bühne Alarm

Landespressekonferenz „Brauchen dringend mehr Bewusstsein“: Vier OBs schlagen auf großer Bühne Alarm

Am Mittwoch treten vier Oberbürgermeister der Region vor die Presse. Sie warnen vor einer Krise der Städte, fordern die nächste Landesregierung und wollen den Bürgern eines klarmachen.
Von Emanuel Hege
Millionen-Projekt in Steinheim: „Sanierung steht dringend an“: Handlungsbedarf bei Becken im Wellarium

Millionen-Projekt in Steinheim „Sanierung steht dringend an“: Handlungsbedarf bei Becken im Wellarium

Die Stadt Steinheim (Kreis Ludwigsburg) will das Freibad modernisieren. Bis zu zehn Millionen Euro würde das kosten. Welche Auswirkungen hätte das für die Badesaison?
Von Christian Kempf
Landratsamt ermittelt: Wieder Fischsterben im Kreis Ludwigsburg – Enz bei Besigheim betroffen

Landratsamt ermittelt Wieder Fischsterben im Kreis Ludwigsburg – Enz bei Besigheim betroffen

Schon wieder tote Fische – schon wieder viele offene Fragen. Der aktuelle Fund in der Enz bei Besigheim reiht sich ein in eine Serie von Fischsterben, die die Region beschäftigen.
Von Emanuel Hege
Hype bei Campern: Kochen und Wohnen auf 4,20 Metern – Mini-Wohnwagen aus Löchgau sind angesagt

Hype bei Campern Kochen und Wohnen auf 4,20 Metern – Mini-Wohnwagen aus Löchgau sind angesagt

Die Firma Kuckoo aus dem Kreis Ludwigsburg entwickelt Wohnwagen, die auch von E-Autos gezogen werden können – und für die man keinen extra Führerschein braucht.
Von Christian Kempf
Zwischen Marbach und Ludwigsburg: Ausgebüchster Hund aus eiskaltem Neckar gerettet

Zwischen Marbach und Ludwigsburg Ausgebüchster Hund aus eiskaltem Neckar gerettet

Drei Vierbeiner waren laut Polizei am Samstag auf der Straße von Marbach nach Ludwigsburg umhergerannt. Am Ende musste die Feuerwehr ein Tier aus einer misslichen Lage befreien.
Von Christian Kempf
In der Altstadt: Rohrbruch in Besigheim legt Wasserversorgung stundenlang lahm

In der Altstadt Rohrbruch in Besigheim legt Wasserversorgung stundenlang lahm

Ein Rohrbruch hat am Sonntag im Bereich der Altstadt in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) einen massiven Wasserverlust verursacht und so die Wasserversorgung unterbrochen.
Von Kathrin Klette
6aus49: Wieder Lotto-Glück im Kreis Ludwigsburg – Tipper gewinnt über 700.000 Euro

6aus49 Wieder Lotto-Glück im Kreis Ludwigsburg – Tipper gewinnt über 700.000 Euro

Die Glückssträhne der Tipper aus dem Kreis Ludwigsburg reißt nicht ab: Am Samstag hat schon wieder ein Lottospieler aus dem Kreis mit sechs Richtigen Hunderttausende abgeräumt.
Von Emanuel Hege
Kollision auf Landstraße: Heftiger Zusammenstoß bei Bönnigheim – Vier Verletzte

Kollision auf Landstraße Heftiger Zusammenstoß bei Bönnigheim – Vier Verletzte

Bei Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) kommt es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Möglicherweise war der Unfall-Fahrer mit seinem Handy beschäftigt.
Von Maximilian Kroh
Weitere Artikel zu Landtagswahl Baden-Württemberg Wahlkampf Günther Oettinger Markgröningen
 
 