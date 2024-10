Der CDU-Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum erstreitet Urteile gegen Verleumdungen – bisher ohne Folgen für die Verurteilte. Nun zweifelt er am Rechtsstaat.

Andreas Müller 14.10.2024 - 17:20 Uhr

In den Rechtsstaat hatte Gunther Krichbaum (60) lange großes Vertrauen. Der Pforzheimer ist schließlich nicht nur promovierter Jurist mit zwei Staatsexamen, sondern als CDU-Bundestagsabgeordneter auch Mitglied eines Gesetzgebungsorgans. Was in den Gesetzen steht, setzt die Justiz um – davon ging er bisher aus.