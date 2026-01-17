Lassen sich die Deutschen zu schnell krankschreiben? Die Union und die Arbeitgeber sehen ein großes Problem. Kanzler Merz äußert sich bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Bad Rappenau.
17.01.2026 - 12:54 Uhr
Wegen des hohen Krankenstands in Deutschland nimmt Bundeskanzler Friedrich Merz erneut die telefonische Krankschreibung ins Visier. Darüber müsse man mit dem Koalitionspartner SPD sprechen, sagte der CDU-Chef im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März. Die Äußerungen trafen bei Linken und BSW auf Kritik.