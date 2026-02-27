Cem Özdemir Der letzte Ritter der Kretschmann-Partei
Cem Özdemir tritt an, um mit dem Ministerpräsidentenamt in Baden-Württemberg die letzte Machtbastion der Grünen in Deutschland zu verteidigen.
Es ist ein Gedanke, sanft wie ein Lamm und schön wie eine weiße Wolke am blauen Himmel: „Ich bin ein Kind dieser Republik“, sagt Cem Özdemir. Er ist nach Biberach zum politischen Aschermittwoch der Grünen gekommen, zwei Jahre nach den Ausschreitungen von Bauern und braunem Landvolk, diesmal als Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Die Veranstaltung 2024 war den Protesten zum Opfer gefallen, der Dienstwagen des Ministerpräsidenten machte mitsamt Winfried Kretschmann kehrt, nur Özdemir, damals Bundesagrarminister, stellte sich den Landwirten auf einer lauten, jedoch friedlichen Kundgebung nahe der Stadthalle. Damals zeigte er Steherqualitäten. Das trug ihm Respekt ein.