Cem Özdemir: Der letzte Ritter der Kretschmann-Partei

Es ist ein Gedanke, sanft wie ein Lamm und schön wie eine weiße Wolke am blauen Himmel: „Ich bin ein Kind dieser Republik“, sagt Cem Özdemir. Er ist nach Biberach zum politischen Aschermittwoch der Grünen gekommen, zwei Jahre nach den Ausschreitungen von Bauern und braunem Landvolk, diesmal als Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Die Veranstaltung 2024 war den Protesten zum Opfer gefallen, der Dienstwagen des Ministerpräsidenten machte mitsamt Winfried Kretschmann kehrt, nur Özdemir, damals Bundesagrarminister, stellte sich den Landwirten auf einer lauten, jedoch friedlichen Kundgebung nahe der Stadthalle. Damals zeigte er Steherqualitäten. Das trug ihm Respekt ein.

Diese Republik hat ihren Kindern 80 Jahre Freiheit, Frieden und Wohlstand eingebracht – auch denen, die jetzt aufbegehren, sei es aus Frust, aus Angst oder getrieben von Ressentiments. Durch Deutschland scheppert blechern die Klage: Alles ist verboten, nichts funktioniert. Zwar bekennen sich Mehrheiten zur Demokratie, doch was darunter zu verstehen ist, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Geboren 1965, entfaltete sich Özdemirs Politisierung in den 1980er-Jahren, zeitgleich mit dem Aufstieg der Grünen. Der Philosoph Jürgen Habermas prägte das Wort von der „Fundamentalliberalisierung“ der deutschen Gesellschaft. Özdemir ist das Kind türkischer Migranten, und er ist ein Arbeiterkind. Ein zweifacher Makel. „Es war mir nicht in die Wiege gelegt, Bundesminister zu werden“, sagt er. Er pocht auf seine Leistung, er erkennt auch die Gesellschaft an, die ihm dies ermöglichte. „Die Verteidigung der Werte dieser Republik steht für mich im Stammbuch“, sagt er. Winfried Kretschmann, der scheidende Regierungschef, nennt Özdemir „ein Beispiel dafür, dass Aufstieg gelingen kann“. Und fügt hinzu, dass es schön wäre, würde „Cem“ sein Nachfolger.

Von all den Inszenierungen, die ein Wahlkampf mit sich bringt, ist die Geschichte vom Aufsteiger Özdemir eine besonders schöne, das republikanische Herz rührende. Sie hat überdies den Vorteil, dass sie wahr ist. Nur wenn ihr Held erklärt, den Einstieg in die Landespolitik begleite sein inniger Wunsch, den Baden-Württembergern etwas zurückzugeben von dem, was er mitbekommen habe auf seinen Weg hinaus in die Welt, ist das Parfum zu dick aufgetragen. Aber es bleibt richtig: Die Bundespolitik kennt er aus dem Effeff, auch im Europaparlament saß er. Im Landtagswahlkampf ist er der einzige Kandidat von Prominenz. Die anderen kennt kaum jemand im eigenen Land. Ein, zwei Prozentpunkte liegen die Grünen hinter der CDU.

Der Sonntagvormittag nach Aschermittwoch. Die Ostalb zeigt ihr trautes Kleid: Es ist kalt, nass und zugig. In Fachsenfeld, einem der Stadt Aalen zugehörigen Flecken, läuten die Kirchenglocken. Die Leute strömen. Aber nur wenige steuern das Gotteshaus an, die meisten wenden sich zur benachbarten Festhalle, wo Özdemir zum politischen Frühschoppen erwartet wird. Etliche müssen abgewiesen werden. Drinnen ist es proppenvoll, die Stimmung ist gut. Blasmusik spielt eine Polka, die Menschen singen das Schützenlied „Auf der Vogelwiese geht der Cem“. Der Fastnachtsverein gibt Weißwürste und Bier aus. Manuel Hagel wäre hier gut aufgehoben, Özdemirs Hauptkonkurrent von der CDU, der in praxi dem Jägergeschäft nachgeht – „aus Ehrfurcht vor der Schöpfung“, wie er dem „Spiegel“ sagte. Hagel spricht viel von Glaube und von Heimat und von den „fleißigen Ingenieuren“, die sie bevölkern.

Windräder gegen Putin und Trump

Von denen gibt es viele auf der Ostalb. Auf dem Weg nach Heidenheim passiert Özdemir das Weltunternehmen Zeiss mit der angeschlossenen Kleinstadt Oberkochen. Für die Halbleiterindustrie ist Zeiss von singulärer Bedeutung. „Da sind die anderen abhängig von uns.“ In keiner von Özdemirs Reden fehlt dieser Hinweis. Davon bräuchte es mehr, findet er. Die Laser von Trumpf in Ditzingen fallen ihm noch ein. Zeiss und Trumpf sind unverzichtbar für den Chipmaschinenhersteller ASML in den Niederlanden, das mit 500 Milliarden Börsenwert teuerste Unternehmen Europas.

Die Industriekrise liegt schwer über diesen Wahlkampf, aber sie prägt ihn nicht wirklich. Dazu ist Landespolitik zu machtlos. Weniger Bürokratie, mehr Freiheit und mehr Geld für Start-ups – das haben alle Kandidaten auf dem Zettel. Özdemir erwähnt die Klimapolitik und das Heizungsgesetz, viel mehr aber auch nicht. Klimapolitik stellt er unter die Überschrift einer unabhängigen Energieversorgung: Windräder gegen Putin und Trump gewissermaßen. Von den Chinesen verlangt er, dass sie in Europa Fabriken bauen, Zulieferer beauftragen und Know-how teilen sollen – das ganze Programm also, das die Europäer in China ableisten müssen.

Wenige Kilometer hinter Oberkochen liegt Königsbronn, dort beginnt der Landkreis Heidenheim. Das Hüttenwerk, ein Überbleibsel der traditionsreichen Schwäbischen Hüttenwerke in Aalen-Wasseralfingen, geht auf das Jahr 1365 zurück. Inzwischen werden in Königsbronn wieder Papierwalzen hergestellt. Geschichte und Zukunft der Industrie liegen auf der Ostalb eng beieinander. Im Land beträgt der Industrieanteil an der Wertschöpfung ein Drittel, in Deutschland ein Viertel, in Frankreich ein Sechstel. Das muss wissen, wer in Baden-Württemberg Regierungschef werden will.

Boris Palmer sitzt mit im Boot

„Ich bin die Mitte“, sagt Özdemir. Und das sagt auch Hagel. In der Mitte, wo auch immer die genau zu verorten ist, überlässt der eine dem anderen keinen Fußbreit Boden. Hagel glaubt aber zu beobachten, Özdemir dringe anders als Kretschmann nicht durch bei den bürgerlichen Wählern. Viele Vorschläge unterscheiden sich nur in den Überschriften. Dass die Bundes-CDU gerade ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige beschlossen hat, gefällt Özdemir gut. Er hatte dies für unter 16-Jährige schon im vergangenen Sommer gefordert. Dafür war er von dem CDU-Abgeordneten Andreas Sturm als „Super-Sheriff“ angegriffen worden, der mit Furor alles verbieten wolle.

Özdemirs Streben, die Grünen als nettere CDU oder gar als baden-württembergische Version der CSU aufzustellen, hat allerdings auch ihre Tücken, wie der Aufstieg der Linken im Südwesten zeigt. Wobei in den Tiefenstrukturen der politischen Überzeugungen Grüne und CDU mitunter dann doch weit auseinanderklaffen. Besonders deutlich wird das in der Bildungspolitik, wo die Differenzen über die Architektur des Schulsystems mit dem Gerede vom „Schulfrieden“ aus Machtkalkül zugeschüttet werden.

Diesem Zweck dienen auch die gemeinsamen Auftritte Özdemirs mit Boris Palmer, dem Tübinger Über-Oberbürgermeister. Özdemir verspricht sich davon Akzeptanz bei den konservativen Wählern. Palmer hat erkannt, dass er als randalierender Ex-Grüner zwar Aufmerksamkeit erfährt, ohne die Partei aber über die Kommunalpolitik nicht hinauskommt. Für die Grünen ist er der einzige Politiker, der neben oder nach Özdemir bei Wahlen etwas für sie wuppen könnte.

Özdemir ist in Heidenheim angekommen. Er besucht den Verein „Mein Herz lacht“, der behinderte und chronisch kranke Kinder unterstützt. In der Bäckerei „Körnlesbeck“ knetet er – wieder einmal – Brezelteig. Vor dem Alten Lokschuppen müssen – erneut – Interessenten abgewiesen werden. Die Halle ist voll. Am Abend spielt der VfB, Özdemirs Herzensverein, in Heidenheim. Aber er strebt nach Hause, seine Frau wartet. Das sind die Ambivalenzen des Ehelebens. Es wird der letzte freie Abend bis zur Wahl sein.