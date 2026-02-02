Kanzler Merz hatte sich beschwert über seiner Meinung nach zu viele Krankentage der Arbeitnehmer in Deutschland. Im Bundesvergleich melden sich Baden-Württemberger am seltensten krank.

Sind Arbeitnehmer in Deutschland zu oft krank? Diese Frage hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kürzlich aufgeworfen, als er bei einem Wahlkampf-Auftritt in Bad Rappenau sagte, die Beschäftigten in Deutschland kämen im Schnitt auf 14,5 Krankentage: „Das sind fast drei Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?“

Der CDU-Chef stellte deshalb unter anderem die telefonische Krankschreibung zur Debatte und erntete dafür Kritik, unter anderem von den Kassenärzten, nach deren Zahlen lediglich 0,9 Prozent aller Krankschreibungen auf Telefonate entfallen.

Baden-Württemberger fehlen am seltensten krank bei der Arbeit

Nachgefragt bei den drei größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland: Techniker Krankenkasse (ca. 11,9 Millionen Versicherte), Barmer (ca. 8,4 Millionen), DAK (ca. 5,5 Millionen). Das Ergebnis: Die durchschnittlichen Krankheitstage liegen dort sogar noch höher als die von Friedrich Merz genannte Zahl, die er offenbar vom Statistischen Bundesamt aus dem Jahr 2024 übernommen hatte. So haben sich im vergangenen Jahr die versicherten Arbeitnehmer der Techniker Krankenkasse im Durchschnitt 18,6 Tage krank gemeldet, bei der DAK 19,5 und bei der Barmer sogar 22 Tage.

Die Baden-Württemberger fehlen im Vergleich mit den anderen Bundesländern am seltensten krank bei der Arbeit, zeigen die Zahlen jener Krankenkassen: 15,2 Ausfalltage im Durchschnitt bei der Techniker, 16,6 bei der DAK und 18,3 bei der Barmer. Zum Vergleich: In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben sich die Arbeitnehmer bei diesen drei Krankenkassen durchschnittlich mit am häufigsten krank gemeldet: Die Höchstwerte im Vergleich zu den anderen Bundesländern liegen bei 26,7 Fehltagen bei der Barmer und 24 bei der Techniker (Mecklenburg-Vorpommern) sowie 23,2 Fehltage bei der DAK (Sachsen-Anhalt).

Häufigste Gründe Atemwegsinfektionen und psychische Erkrankungen

„Am häufigsten haben Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wegen Atemwegsinfektionen eine Krankschreibung erhalten“, sagt Nadia Mussa, die Leiterin der Techniker-Krankenkassen-Landesvertretung. Danach folgen psychische Erkrankungen und Muskelskeletterkrankungen wie Rückenschmerzen.

Das deckt sich mit dem Ergebnis der DAK. Von dort heißt es: „Gute Arbeitsbedingungen und eine starke Unternehmenskultur sind zentrale Hebel, um den Krankenstand zu senken“, sagt Landeschef Siegfried Euerle.