Im „Großen Guide“ 2025 schneiden Restaurants in Baden-Württemberg besonders gut ab. Ein Newcomer des Jahres ist in Bad Cannstatt, der Titel für den Koch des Jahres geht an den Bodensee.

„Der Große Restaurant & Hotel Guide“ hat seine Auszeichnungen für 2025 bekannt gegeben. Die früher auch Bertelsmann Guide genannte Publikation ist seit 1997 auf dem Markt und einer der inzwischen acht großen bundesweiten Restaurantführer. Zu denen zählen weiterhin: mit der größten Bedeutung der „Guide Michelin“, gefolgt von „Gault & Millau“ und „Gusto“. Hinzu kommen die Guides der Genussmagazine „Feinschmecker“ und „Falstaff“ sowie „Schlemmer-Atlas“ und „Varta-Führer“.

Vom Aufmerksamkeitswert rangiert „Der Große Guide“ eher im Mittelfeld, aber in schwierigen Zeiten für die Gastronomie ist jede Auszeichnung von Bedeutung. Auch in Stuttgart kann man sich über Anerkennung freuen. So zählt Can Basar, der im Herbst 2024 den Zum Ackerbürger in Bad Cannstatt neu eröffnet hat und auch von unserer Redaktion mit Bestnoten bewertet wurde wie auch Max Rebhorn in der Unteren Apotheke in Waiblingen zu den Newcomern 2025. Aufsteiger des Jahres sind ebenso in Stuttgart zu verzeichnen: Jörg Scherle und Holger Haag vom Restaurant Zur Weinsteige, das 2024 erstmals mit einem Michelin-Stern geehrt wurde.

Eine Auszeichnung gab es auch für Max Rebhorn, Koch in der Unteren Apotheke in Waiblingen. Foto: Gottfried Stoppel

Baden-Württemberg wird vom „Große Guide“ besonders häufig gewürdigt. Ein weiterer Newcomer ist Julius Reisch vom Esszimmer im Oberschwäbischen Hof in Schwendi, ein Aufsteiger ist Marcel Kazda vom Garbo zum Löwen in Eggenstein-Leopoldshafen (beide ein Michelin-Stern). Überfällig war der Aufsteiger-Titel für Thorsten Bender und sein Restaurant Sein in Karlsruhe, das schon vor zwei Jahren mit dem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

Dirk Hoberg ist Koch des Jahres

Zu den Neueröffnungen das Jahres zählen das 5 Sen:ses by Mario Aliberti in Karlsruhe und das Marly privé in Mannheim. Weitere Ehrungen im Land: Dirk Hoberg vom Restaurant Ophelia in Konstanz (zwei Sterne) ist Koch des Jahres, im Opus V in Mannheim (ebenfalls zwei Sterne) arbeitet das Küchenteam des Jahres. Natürlich darf München in der Liste des „Großen Guide“ nicht fehlen. Rosina Ostler vom Dallmayr Restaurant Alois (zwei Sterne) ist Aufsteigerin 2025 und Kilian Skalet vom Restaurant Jan (drei Sterne) ist Maître 2025.

Keine Überraschung ist das Restaurant des Jahres, wurde doch das Es:senz by Edip Sigl in Grassau zuletzt mit dem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet. Interessant aus Stuttgarter Sicht ist noch die Nachhaltigkeits-Auszeichnung für das Marburger Esszimmer by Denis Feix (ein Michelin-Stern). Er war zuvor Küchenchef der längst geschlossenen Zirbelstube im Hotel am Schlossgarten.