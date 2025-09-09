Friedrich Merz präsentiert sich auf der IAA als Autokanzler. Dessen Ziel ist es, den Standort Deutschland so schnell wie möglich stark zu machen.

Wie stark sich der Blick des amtierenden Kanzlers auf die deutsche Autoindustrie von dem seines Vorgängers unterscheidet, wird bei der Eröffnung der IAA Mobility deutlich. Bei deren letzten Ausgabe vor zwei Jahren war der Blick von Olaf Scholz (SPD) unmittelbar nach einem Joggingunfall durch eine Augenklappe etwas eingeschränkt. Die perfekte Sicht hat diesmal sein Nachfolger Friedrich Merz, die er seiner beachtlichen Körpergröße von 1,98 Metern zu verdanken hat.

Mercedes-Chef Ola Källenius (r.) empfängt an seinem Stand neben Friedrich Merz auch die Baden-Württemberg-Delegation, angeführt von Winfried Kretschmann (l.). Foto: Hoppe/dpa Die Auftritte unterschieden sich aber vor allem dadurch, dass CDU-Chef Merz in München den Schulterschluss mit den deutschen Herstellern und Zulieferern betont, während der distanzierte Scholz ihnen nicht so weit entgegenkommen wollte. Merz streicht in seiner Rede am Dienstag zunächst die Bedeutung der Branche heraus: „Die Autoindustrie ist eine Schlüsselindustrie, die 770 000 Menschen in Deutschland einen Arbeitsplatz bietet und unseren Wohlstand ermöglicht.“

In diesem Zusammenhang nimmt der Kanzler seine Bundesregierung in die Pflicht, indem er es als deren große Aufgabe sieht, die politischen Rahmenbedingungen für einen anerkannten Standort zu schaffen. „Die Welt soll nicht mit Verwunderung auf Deutschland schauen, sondern mit Bewunderung“, so Merz, der betont, „dass wir daran auch von Beginn unserer Amtszeit an arbeiten“. Er nannte in diesem Zusammenhang etwa Steuererleichterungen und den festen Willen, auf diplomatischen Weg wieder Handelserleichterungen mit den USA und China zu erreichen.

Söders Forderung ist deutlicher

Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag die komplette Abkehr des von der EU geplanten Verbrennerverbots 2035 forderte, wollte sich Merz nicht so explizit dazu äußern. Er sprach von „Technologieoffenheit“, anstatt sich ausschließlich auf den Elektroantrieb zu konzentrieren, von „Flexibilität“ im Gegensatz zu einer „Überregulierung“.

Merz’ Forderung an die Autoindustrie lautet, den Wandel zu gestalten und ihm nicht hinterherlaufen. Er fordert „Innovation, Qualität und eine nachhaltige Produktion“ und sieht die Industrie in dieser Hinsicht „auf einem guten Weg“. Als Beispiel nannte er das autonome Fahren, ein Bereich in dem Deutschland Weltspitze sei.

Um noch einmal zu verdeutlichen, dass das Ziel, wieder automobiler Weltmarktführer zu werden, aus seiner Sicht nur im Zusammenspiel von Politik und Industrie zu erreichen ist, sprach Merz noch einmal mit Nachdruck die Einladung zu einem baldigen Autogipfel aus.

Ein weiteres Ziel von Friedrich Merz lautet, „die nächsten drei Automobilausstellungen 2027, 2029 und 2031 auch als Kanzler zu eröffnen. Und wie ich gerade sehe, klatscht da sogar Markus Söder gerade.“ Und Winfried Kretschmann. Baden-Württembergs Grünen-Ministerpräsident nutzte die IAA, um seinen heimischen Herstellern Mercedes und Porsche sowie den Zulieferern wie Bosch, Mahle und ZF einen Besuch abzustatten. Dort hatte zuvor auch schon Fiedrich Merz vorbeigeschaut.