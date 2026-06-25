Deutsche Bahn Totalausfall zum Spitzentreffen
Der bundesweite Ausfall bei der Deutschen Bahn kommt für Chefin Evelyn Palla zur Unzeit: Beim Treffen des Aufsichtsrats geht es um fehlendes Geld und harte Einschnitte.
Der bundesweite Ausfall bei der Deutschen Bahn kommt für Chefin Evelyn Palla zur Unzeit: Beim Treffen des Aufsichtsrats geht es um fehlendes Geld und harte Einschnitte.
Bundesweiter Stillstand des Schienenverkehrs wegen Funkproblemen – in der Nacht zu Mittwoch hat der mehrstündige Totalausfall fast aller Zugverbindungen verdeutlicht, wie groß die Probleme sind, die sich bei der bundeseigenen Deutschen Bahn AG und ihrer Infrastrukturtochter DB Infra-Go AG angehäuft haben. Für Konzernchefin Evelyn Palla kam das Debakel zum ungünstigen Zeitpunkt, wenige Stunden vor dem Start des zweitägigen Spitzentreffens des 20-köpfigen DB-Aufsichtsrats, bei dem Vertreter der Regierung und Gewerkschaften wichtige Strategie- und Finanzfragen beraten.