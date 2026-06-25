Deutsche Bahn: Totalausfall zum Spitzentreffen

Bundesweiter Stillstand des Schienenverkehrs wegen Funkproblemen – in der Nacht zu Mittwoch hat der mehrstündige Totalausfall fast aller Zugverbindungen verdeutlicht, wie groß die Probleme sind, die sich bei der bundeseigenen Deutschen Bahn AG und ihrer Infrastrukturtochter DB Infra-Go AG angehäuft haben. Für Konzernchefin Evelyn Palla kam das Debakel zum ungünstigen Zeitpunkt, wenige Stunden vor dem Start des zweitägigen Spitzentreffens des 20-köpfigen DB-Aufsichtsrats, bei dem Vertreter der Regierung und Gewerkschaften wichtige Strategie- und Finanzfragen beraten.

Finanzlücke von 25 Milliarden Euro

Doch vertrauliche aktuelle Aufsichtsratsunterlagen zeigen, dass damit weder der Rückstau abzubauen ist noch die ohnehin bescheidene Vorgabe Schnieders erreicht wird, die Pünktlichkeit der ICE-Flotte bis 2030 von aktuell kaum noch 60 auf wenigstens 70 Prozent der Ankünfte erhöhen. Weitere 12,5 Milliarden Euro sind nach interner DB-Rechnung mindestens nötig, um bis 2030 das Bestandsnetz von mehr als 34 000 Kilometern zumindest zu stabilisieren. Für 70 Prozent Pünktlichkeit und keinen noch größeren Sanierungsstau werden demnach in den nächsten vier Jahren sogar knapp 85 Milliarden Euro benötigt. Wie die riesige Lücke von mehr als 25 Milliarden Euro geschlossen werden soll, ist offen.

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Ohne moderne Infrastruktur wird der deutsche Schienenverkehr nicht leistungsfähiger und zuverlässiger, zumindest das ist allen klar. Die perfekte Kommunikation zwischen Zugführer und Leitstellen ist eine von vielen Aufgaben, die bisher offensichtlich nicht gelöst sind. Die laufende und sehr teure Digitalisierung soll veraltete Technik ersetzen und die Verkehrssteuerung auch auf der Schiene effizienter und sicherer machen, schafft aber auch neue Probleme. Das zeigt sich besonders drastisch beim größten und teuersten DB-Projekt: Stuttgart 21 wird sich um weitere fünf Jahre bis 2031 verzögern und voraussichtlich mehr als 14 Milliarden Euro kosten, nochmals zwei bis drei Milliarden Euro als veranschlagt.

10 Milliarden Euro Mehrkosten bei S21

Die anhaltenden Probleme mit dem ersten digitalen Bahnknoten Deutschlands, der am Neckar zusätzlich zur gigantischen Verlegung des Schienenverkehrs in den Untergrund geplant ist, wird Palla an diesem Freitag in Stuttgart bei der Sitzung des S21-Lenkungskreises verdeutlichen, in dem sich die Projektpartner Land, Stadt, Region und Flughafen abstimmen. Klar ist bereits: Mehrkosten von inzwischen rund 10 Milliarden Euro allein bei diesem fehlgeplanten und von der Politik erzwungenen Tunnelprojekt muss der bereits hoch verschuldete und verlustreiche Staatskonzern alleine tragen.

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Neben den sich verschärfenden Betriebsproblemen im Zugverkehr und beim lange vernachlässigten Schienennetz soll die neue DB-Spitze auch die katastrophale wirtschaftliche Lage des größten Staatskonzerns in den Griff bekommen, der unter wechselnden Regierungen und Vorständen zum schweren Sanierungsfall geworden ist. 2025 fuhr die DB rund 2,3 Milliarden Euro Verluste ein, seit Corona mehr als 10 Milliarden Euro. Der Notverkauf der Spedition Schenker brachte zwar Entlastung. Die Schuldenlast könnte aber bald den Umsatz übersteigen, der laut interner Planung in diesem Jahr um gut fünf Prozent auf 28,5 Milliarden Euro wachsen und bis 2031 bei gut 33 Milliarden Euro landen soll.

Harte Einschnitte nun unvermeidlich

Ein Lichtblick: Trotz der massiven Probleme im verlustreichen Güter- und Fernverkehr schaffte der Konzern 2025 erstmals wieder ein positives Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen, das sich dieses Jahr auf 600 Millionen Euro verdoppeln und bis 2030 immerhin 1,7 Milliarden Euro erreichen soll. Ob das gelingt, ist angesichts der bisherigen Erfahrungen allerdings fraglich. Der abgelöste DB-Chef Richard Lutz und auch seine Vorgänger Rüdiger Grube und Hartmut Mehdorn hatten die Wachstums- und Ertragsziele reihenweise verfehlt, auch weil harte Sanierungen an Widerständen der Gewerkschaft EVG scheiterten, die im Staatskonzern über die Mitbestimmung viel Einfluss hat.

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Inzwischen jedoch führt an harten Einschnitten kein Weg mehr vorbei. Bei der verlustreichen Güterbahn DB Cargo fallen viele tausend Arbeitsplätze weg, nachdem in einem EU-Verfahren weitere unzulässige Finanzhilfen in Milliardenhöhe untersagt wurden. Auch beim verlustreichen DB Fernverkehr ist eine Schrumpfkur unvermeidlich. In der DB-Zentrale in Berlin läuft bereits ein Umbau, Tausende hoch bezahlte Jobs fallen weg, auch in den Abteilungen für Strategie, politische Beziehungen sowie PR und Marketing, die massiv schrumpfen sollen.

Zieldatum 2035 für eine stolze Bahn

Das Ziel von Palla, die bereits als Chefin den DB-Regionalverkehr recht erfolgreich neu aufstellte: Bürokratie und Zentralisierung verringern, Verantwortung und Entscheidungen wieder vor Ort in die Geschäftsfelder verlagern – kurzum: den Konzern vom Kopf auf die Füße stellen. Das Zukunftskonzept, das dem Aufsichtsrat nun präsentiert wird, sieht eine Sanierung in drei Phasen vor. Zehn Jahre, viel Geduld und noch mehr Geld braucht es demnach, um den Schienenverkehr wieder in Ordnung zu bringen. 2035 ist das Zieldatum: 200 Jahre nach der ersten Fahrt des „Adler“ von Nürnberg nach Fürth feiert dann die Eisenbahn ihr Jubiläum – und Deutschland soll zu diesem Festakt wieder eine Bahn haben, die stolz macht.