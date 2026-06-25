 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Totalausfall zum Spitzentreffen

Deutsche Bahn Totalausfall zum Spitzentreffen

Deutsche Bahn: Totalausfall zum Spitzentreffen
1
Zwei Männer sitzen am Mittwochmorgen, nach dem bundesweiten Ausfall bei der Deutschen Bahn, am Hauptbahnhof München vor einem ICE-Zug. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der bundesweite Ausfall bei der Deutschen Bahn kommt für Chefin Evelyn Palla zur Unzeit: Beim Treffen des Aufsichtsrats geht es um fehlendes Geld und harte Einschnitte.

Korrespondenten: Thomas Wüpper (wüp)

Bundesweiter Stillstand des Schienenverkehrs wegen Funkproblemen – in der Nacht zu Mittwoch hat der mehrstündige Totalausfall fast aller Zugverbindungen verdeutlicht, wie groß die Probleme sind, die sich bei der bundeseigenen Deutschen Bahn AG und ihrer Infrastrukturtochter DB Infra-Go AG angehäuft haben. Für Konzernchefin Evelyn Palla kam das Debakel zum ungünstigen Zeitpunkt, wenige Stunden vor dem Start des zweitägigen Spitzentreffens des 20-köpfigen DB-Aufsichtsrats, bei dem Vertreter der Regierung und Gewerkschaften wichtige Strategie- und Finanzfragen beraten.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Chaos im Zugverkehr: Nach bundesweiter Störung: Bahn gibt Ursache bekannt

Chaos im Zugverkehr Nach bundesweiter Störung: Bahn gibt Ursache bekannt

Nach dem bundesweiten Bahn-Stillstand nennt die Bahn erste Details zur Ursache. Derweil wird Kritik am technischen Zustand und Notfallmanagement laut.

Es geht vor allem um mehr Geld. Hinter den Kulissen verhandeln die Regierung und der Staatskonzern seit Monaten über noch mehr Zuschüsse, um den riesigen Sanierungsstau beim bundeseigenen Schienennetz abzubauen, der in internen DB-Unterlagen auf mindestens 136 Milliarden Euro veranschlagt wird und auch voriges Jahr trotz Rekordinvestitionen noch um weitere 2,6 Milliarden Euro gewachsen ist. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wollen der DB zwar mit einer neuen Leistungsvereinbarung („LV Infra-Go“) von 2027 bis 2030 knapp 60 Milliarden Euro fürs Netz bereitstellen, deutlich mehr als in früheren Jahrzehnten drastischer Unterfinanzierung und vernachlässigter Verwendungskontrollen.

Finanzlücke von 25 Milliarden Euro

Doch vertrauliche aktuelle Aufsichtsratsunterlagen zeigen, dass damit weder der Rückstau abzubauen ist noch die ohnehin bescheidene Vorgabe Schnieders erreicht wird, die Pünktlichkeit der ICE-Flotte bis 2030 von aktuell kaum noch 60 auf wenigstens 70 Prozent der Ankünfte erhöhen. Weitere 12,5 Milliarden Euro sind nach interner DB-Rechnung mindestens nötig, um bis 2030 das Bestandsnetz von mehr als 34 000 Kilometern zumindest zu stabilisieren. Für 70 Prozent Pünktlichkeit und keinen noch größeren Sanierungsstau werden demnach in den nächsten vier Jahren sogar knapp 85 Milliarden Euro benötigt. Wie die riesige Lücke von mehr als 25 Milliarden Euro geschlossen werden soll, ist offen.

Unsere Empfehlung für Sie

Deutsche Bahn: Bahn-Pünktlichkeit im Mai knapp über 60 Prozent

Deutsche Bahn Bahn-Pünktlichkeit im Mai knapp über 60 Prozent

Mehr als jeder dritte Fernzug kam im vergangenen Monat zu spät. Dennoch wird die angestrebte Marke damit knapp gehalten.

Ohne moderne Infrastruktur wird der deutsche Schienenverkehr nicht leistungsfähiger und zuverlässiger, zumindest das ist allen klar. Die perfekte Kommunikation zwischen Zugführer und Leitstellen ist eine von vielen Aufgaben, die bisher offensichtlich nicht gelöst sind. Die laufende und sehr teure Digitalisierung soll veraltete Technik ersetzen und die Verkehrssteuerung auch auf der Schiene effizienter und sicherer machen, schafft aber auch neue Probleme. Das zeigt sich besonders drastisch beim größten und teuersten DB-Projekt: Stuttgart 21 wird sich um weitere fünf Jahre bis 2031 verzögern und voraussichtlich mehr als 14 Milliarden Euro kosten, nochmals zwei bis drei Milliarden Euro als veranschlagt.

10 Milliarden Euro Mehrkosten bei S21

Die anhaltenden Probleme mit dem ersten digitalen Bahnknoten Deutschlands, der am Neckar zusätzlich zur gigantischen Verlegung des Schienenverkehrs in den Untergrund geplant ist, wird Palla an diesem Freitag in Stuttgart bei der Sitzung des S21-Lenkungskreises verdeutlichen, in dem sich die Projektpartner Land, Stadt, Region und Flughafen abstimmen. Klar ist bereits: Mehrkosten von inzwischen rund 10 Milliarden Euro allein bei diesem fehlgeplanten und von der Politik erzwungenen Tunnelprojekt muss der bereits hoch verschuldete und verlustreiche Staatskonzern alleine tragen.

Unsere Empfehlung für Sie

Übernahme: Bahn-Tochter Schenker an dänischen Logistiker DSV verkauft

Übernahme Bahn-Tochter Schenker an dänischen Logistiker DSV verkauft

Ein dänischer Konzern übernimmt die Logistiktochter DB Schenker für viel Geld von der Deutschen Bahn. Die Milliarden sollen nun in den Abbau des Schuldenbergs des bundeseigenen Konzerns fließen.

Neben den sich verschärfenden Betriebsproblemen im Zugverkehr und beim lange vernachlässigten Schienennetz soll die neue DB-Spitze auch die katastrophale wirtschaftliche Lage des größten Staatskonzerns in den Griff bekommen, der unter wechselnden Regierungen und Vorständen zum schweren Sanierungsfall geworden ist. 2025 fuhr die DB rund 2,3 Milliarden Euro Verluste ein, seit Corona mehr als 10 Milliarden Euro. Der Notverkauf der Spedition Schenker brachte zwar Entlastung. Die Schuldenlast könnte aber bald den Umsatz übersteigen, der laut interner Planung in diesem Jahr um gut fünf Prozent auf 28,5 Milliarden Euro wachsen und bis 2031 bei gut 33 Milliarden Euro landen soll.

Harte Einschnitte nun unvermeidlich

Ein Lichtblick: Trotz der massiven Probleme im verlustreichen Güter- und Fernverkehr schaffte der Konzern 2025 erstmals wieder ein positives Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen, das sich dieses Jahr auf 600 Millionen Euro verdoppeln und bis 2030 immerhin 1,7 Milliarden Euro erreichen soll. Ob das gelingt, ist angesichts der bisherigen Erfahrungen allerdings fraglich. Der abgelöste DB-Chef Richard Lutz und auch seine Vorgänger Rüdiger Grube und Hartmut Mehdorn hatten die Wachstums- und Ertragsziele reihenweise verfehlt, auch weil harte Sanierungen an Widerständen der Gewerkschaft EVG scheiterten, die im Staatskonzern über die Mitbestimmung viel Einfluss hat.

Unsere Empfehlung für Sie

Bahn-Güterverkehrstochter: Neuer Chef von DB Cargo baut fast die Hälfte der Stellen ab

Bahn-Güterverkehrstochter Neuer Chef von DB Cargo baut fast die Hälfte der Stellen ab

Bei der seit Jahren kriselnden Güterverkehrssparte der Bahn steht der nächste Umbruch an: Der neue Chef baut fast die Hälfte der Stellen ab.

Inzwischen jedoch führt an harten Einschnitten kein Weg mehr vorbei. Bei der verlustreichen Güterbahn DB Cargo fallen viele tausend Arbeitsplätze weg, nachdem in einem EU-Verfahren weitere unzulässige Finanzhilfen in Milliardenhöhe untersagt wurden. Auch beim verlustreichen DB Fernverkehr ist eine Schrumpfkur unvermeidlich. In der DB-Zentrale in Berlin läuft bereits ein Umbau, Tausende hoch bezahlte Jobs fallen weg, auch in den Abteilungen für Strategie, politische Beziehungen sowie PR und Marketing, die massiv schrumpfen sollen.

Zieldatum 2035 für eine stolze Bahn

Das Ziel von Palla, die bereits als Chefin den DB-Regionalverkehr recht erfolgreich neu aufstellte: Bürokratie und Zentralisierung verringern, Verantwortung und Entscheidungen wieder vor Ort in die Geschäftsfelder verlagern – kurzum: den Konzern vom Kopf auf die Füße stellen. Das Zukunftskonzept, das dem Aufsichtsrat nun präsentiert wird, sieht eine Sanierung in drei Phasen vor. Zehn Jahre, viel Geduld und noch mehr Geld braucht es demnach, um den Schienenverkehr wieder in Ordnung zu bringen. 2035 ist das Zieldatum: 200 Jahre nach der ersten Fahrt des „Adler“ von Nürnberg nach Fürth feiert dann die Eisenbahn ihr Jubiläum – und Deutschland soll zu diesem Festakt wieder eine Bahn haben, die stolz macht.

Weitere Themen

Deutsche Bahn: Totalausfall zum Spitzentreffen

Deutsche Bahn Totalausfall zum Spitzentreffen

Der bundesweite Ausfall bei der Deutschen Bahn kommt für Chefin Evelyn Palla zur Unzeit: Beim Treffen des Aufsichtsrats geht es um fehlendes Geld und harte Einschnitte.
Von Thomas Wüpper
Warum Gold und Silber plötzlich unter Druck geraten, welche Rolle Dollar und Zinsen dabei spielen und was das jetzt für Anleger bedeuten könnte.

Edelmetalle Warum fällt der Goldpreis? - Das steckt dahinter

Der Goldpreis ist zum ersten Mal in diesem Jahr wieder unter die 4.000-Dollar-Marke gefallen. Warum das Edelmetall aktuell wieder unter Druck steht?
Von Matthias Kemter
Wegen „Extrem-Wetterlage“: Bahn bietet kostenlose Stornierung von Tickets an

Wegen „Extrem-Wetterlage“ Bahn bietet kostenlose Stornierung von Tickets an

Am Wochenende hat es möglicherweise mehr als 40 Grad. Für die Bahn und ihre Fahrgäste ist das eine Belastungsprobe. Der Konzern kommt den Reisenden nun entgegen.
Wie hoch ist die neue Grundsicherung? (Tabelle)

Ab dem 01. Juli Wie hoch ist die neue Grundsicherung?

Am 01. Juli ersetzt die neue Grundsicherung das Bürgergeld. Wie steht es um die Höhe der Bezüge?
Von Lukas Böhl
Tankrabatt-Ende: Was kommt? Steigen die Preise?

Tankrabatt geht zu Ende Was kommt dann? Steigen die Preise?

In wenigen Tagen läuft der Tankrabatt aus. Wird es einen Ersatz geben und droht ein Preissprung? Wir haben beim Bundeswirtschaftsministerium nachgefragt.
Von Lukas Böhl
Diskussion mit Mercedes-Chef: Wie sicher sind die Mercedes-Jobs in Deutschland, Herr Källenius?

Diskussion mit Mercedes-Chef Wie sicher sind die Mercedes-Jobs in Deutschland, Herr Källenius?

Mercedes schlägt Alarm: Hohe Löhne verschärfen die Debatte um den Standort Deutschland. Konzernchef Ola Källenius stellt sich den Fragen unserer Redaktion und der Leser.
Von Klaus Köster
Kaufland: Kunden aufgepasst – Warnstreik bei Supermarkt am Donnerstag

Kaufland Kunden aufgepasst – Warnstreik bei Supermarkt am Donnerstag

Verdi ruft erneut zu Arbeitsniederlegungen im Einzelhandel auf. Dieses Mal steht die Handelskette Kaufland im Fokus. Was bedeutet das für Kunden?
Landesbausparkasse: LBS Süd stellt Weichen für die Chefnachfolge

Landesbausparkasse LBS Süd stellt Weichen für die Chefnachfolge

Deutschlands größte Landesbausparkasse beruft Hubertus Endres von der Sparkasse Salem-Heiligenberg in den Vorstand. Anfang 2029 soll er dann den Vorstandsvorsitz übernehmen.
Von Imelda Flaig
Landesbausparkasse: LBS Süd regelt frühzeitig den nächsten Chefwechsel

Landesbausparkasse LBS Süd regelt frühzeitig den nächsten Chefwechsel

Die LBS Süd baut vor: Hubertus Endres soll voraussichtlich in zweieinhalb Jahren auf den bisherigen Vorstandsvorsitzenden Stefan Siebert folgen.
Von Matthias Schiermeyer
Welthandel: Li Qiang möchte von „China-Schock“ nichts wissen

Welthandel Li Qiang möchte von „China-Schock“ nichts wissen

Während Pekings Industriepolitik immer größere Handelsspannungen provoziert, inszeniert man sich als zuverlässiger Wirtschaftspartner.
Von Fabian Kretschmer
Weitere Artikel zu Deutsche Bahn db Berlin Patrick Schnieder Stuttgart 21 München Deutschland CDU Lars Klingbeil SPD Hauptbahnhof
 
 