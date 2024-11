Im Streit um die Digitalisierung der Sicherungstechnik der Bahn im Knoten Stuttgart wird der Ton rauer. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth warnt davor, dass die Bahn Geld des Bundes in erheblicher Höhe verfallen lässt und eine weitere Verzögerung bei Stuttgart 21 riskiert.

Christian Milankovic 22.11.2024 - 16:00 Uhr

Will es die Deutsche Bahn bei der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart bei einer Sparversion belassen? Diese Gefahr steht zunehmend im Raum, wie der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete und Verkehrsexperte seiner Fraktion, Michael Donth, in einem Schreiben an mehrere Bahnmanager in deutlichen Worten kritisiert. Der Brief liegt unserer Redaktion vor.