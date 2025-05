Der Astronaut Alexander Gerst ist von Ministerpräsident Kretschmann zum Professor ernannt worden. Der Grund: seine Verdienste um die Wissenschaft.

Bärbel Krauß 13.05.2025 - 19:00 Uhr

Der Astronaut und Wissenschaftler Alexander Gerst, der 2014 zum ersten Mal ins All geflogen ist, ist jetzt Professor. An diesem Dienstag hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dem gebürtigen Künzelsauer den Titel verliehen. Es ist eine Ehrung, die Kretschmann ihm für seine Verdienste um die Wissenschaft insgesamt verliehen hat. „Sie haben mit Ihren Bildern und Videos aus dem All Millionen Menschen erreicht. Und als Sie wieder auf der Erde waren, haben Sie Schülerinnen und Schülern in Klassenzimmern erklärt, warum Wissenschaft spannend ist. Sie haben gezeigt: Naturwissenschaft ist konkret, anschaulich, sie ist lebendig“, erklärte Kretschmann bei der Feier im Staatsministerium in Stuttgart.