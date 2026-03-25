Ein Jahr im Bundestag Der „Partisan“ aus Stuttgart – von seiner Diät behält er nur 2950 Euro
25.03.2026 - 06:02 Uhr
Luigi Pantisano hat in diesem Monat gleich zwei Mal Grund zum Feiern. Am 25. März 2025 zog der aus Waiblingen stammende Sohn italienischer Gastarbeiter als einer von nur zwei Kandidaten aus Stuttgart in den Bundestag ein – neben Simone Fischer von den Grünen. Damals war er noch Stadtrat für Die Linke. Bereits am Monatsanfang jährte sich zum dritten Mal die verheerende Gasexplosion im Stuttgarter Westen, bei der eine 85-Jährige starb und deren Wohnhaus komplett zerstört wurde. Die Familie Pantisano, die direkt daneben wohnt, hatte großes Glück, unverletzt zu bleiben.